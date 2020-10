Bleen: il motore di ricerca per aziende agile e veloce

Questo white paper risponde alle principali domande che i responsabili ICT, finanziari e di business si pongono nei confronti dell’adozione di sistemi ERP in cloud per il settore manifatturiero.

Questo white paper di GFI prende in esame gli aspetti più critici per la sicurezza del telelavoro (software, patch, connessione, cifratura e backup), ed elenca alcune best practice per lo smartworking sicuro. Il pdf include un link per provare gratuitamente il firewall, IPS e tool VPN Kerio Control.