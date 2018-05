Durante lo svolgimento dell’HPE Italian Summit 2018 Partner Conference & Reimagine, Hewlett Packard Enterprise ha annunciato alcune interessanti novità delineate attraverso i tre pilastri dell’azienda: Hybrid IT, Intelligent Edge e servizi Pointnext.

HPE ha annunciato una nuova generazione della piattaforma HPE Nimble Storage All Flash Array. È stata progettata per poter sfruttare nel migliore dei modi la nuova classe di supporti storage in tecnologia SCM (Storage Class Memory) e il protocollo di comunicazione ad alte prestazioni NVMe. Gli innovativi sistemi HPE Nimble Storage All Flash Array garantiscono vantaggi per costi e permettono di avere un rapporto prestazioni/prezzo tre volte maggiore rispetto alla precedente versione.

Le nuove soluzioni HPE basate sull’intelligenza artificiale (AI) sono in grado di aiutare i clienti ad accelerare, ottimizzare e scalare l’uso dell’AI all’interno delle più diverse funzioni di business. Grazie a ciò è possibile promuovere risultati che portano a una migliore previsione della domanda, una maggiore efficienza operativa o anche un maggior volume di vendite. Le nuove proposte comprendono: HPE Digital Prescriptive Maintenance Services, HPE Artificial Intelligence Transformation Workshop, HPE Apollo 6500 Gen10 System.

HPE, grazie a un accordo commerciale con WekaIO, può anche vantare un proprio ecosistema di partner che permette di ottimizzare le prestazioni dello storage all’interno degli ambienti AI.

Hewlett Packard Enterprise propone ProLiant for Microsoft Azure Stack (Gen 10), una soluzione che permette di sfruttare al massimo i nuovissimi processori Intel Xeon basati su piattaforma Purley. Grazie a questa soluzione i clienti possono far girare i propri workload più rapidamente e con maggiore sicurezza. La nuova soluzione HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack mette a disposizione dei clienti una maggiore capacità di storage, di cache, prestazioni più elevate e una maggiore sicurezza.

HPE presenta anche HPE SimpliVity 380 con Microsoft Hyper-V e nuove soluzioni d’integrazione per SimpliVity in qualità di Citrix Ready WorkSpace Appliance Partner. Queste soluzioni permettono di ampliare le opzioni di hypervisor disponibili e rendono più semplici le operazioni per erogare applicazioni e desktop virtuali ad alte prestazioni velocizzando il delivery di workspace digitali sicuri all’interno dell’ambito di hybrid cloud. HPE SimpliVity 380 con Microsoft Hyper-V garantisce una soluzione più semplice per l’infrastruttura IT e lo fa semplificando il data center tramite la convergenza di server, storage e storage networking in un’unica piattaforma software-defined di facilissima gestione.