The Document Foundation ha annunciato LibreOffice 5.4, l’ultima major release della famiglia LibreOffice 5.x immediatamente disponibile per Windows, macOS, Linux e cloud. LibreOffice 5.4 aggiunge nuove funzionalità in ogni modulo, tra cui un gran numero di miglioramenti incrementali alla compatibilità con i file di Microsoft Office.

Ora la descrizione in linguaggio XML di un nuovo documento scritto da LibreOffice è più piccola del 50% nel caso di un file ODF (ODT) e intorno al 90% nel caso di un file OOXML (DOCX), in rapporto allo stesso documento generato da Microsoft Office.

Oltre a ciò le principali novità di LibreOffice 5.4 offrono:

Aggiunta di una nuova palette dei colori standard, basata sul modello dei colori RYB (Red Yellow Blue)

Miglioramento della compatibilità tra formati dei file, con un miglior supporto delle immagini vettoriali EMF (non standard) che aiuta nella importazione di diagrammi da altri software per ufficio

Miglioramento della visualizzazione dei file PDF , anche quando inseriti come immagini negli altri documenti. Supporto dei video eseguibili nei file PDF esportati da Writer e Impress (e anche dei video collegati, se il file PDF viene aperto con Adobe Acrobat).

, anche quando inseriti come immagini negli altri documenti. Supporto dei video eseguibili nei file PDF esportati da Writer e Impress (e anche dei video collegati, se il file PDF viene aperto con Adobe Acrobat). LibreOffice 5.4 per Linux supporta la firma OpenPGP per i documenti ODF, per cui assicura l’autenticità dei documenti stessi in modo del tutto indipendente dal mezzo di trasporto o salvataggio.

Writer guadagna l’importazione del Testo Automatico dai modelli DOTM di Microsoft Word, il mantenimento della struttura quando si esporta o si incolla una lista puntata o numerata come testo non formattato, la possibilità di creare filigrane personalizzate per i documenti nel menù Formato e nuove voci nei menù contestuali per la configurazione di sezioni, note e stili.

Per quanto riguarda invece Calc, troviamo il supporto per i grafici pivot, che usano i dati delle tabelle pivot, la semplificazione della gestione dei commenti, la possibilità di modificare l’ordine dei parametri per la formattazione condizionale e nuove opzioni di protezione dei fogli, per consentire l’inserimento o la cancellazione delle righe o delle colonne.

Impress guadagna invrece la possibilità di definire l’angolo di duplicazione di un oggetto, anche in frazioni di grado, mentre in LibreOffice Online le prestazioni sono state migliorate; la visualizzazione si adatta ora in modo dinamico allo schermo dei dispositivi mobili ed è stata aggiunta una modalità di sola lettura.

Ricordiamo infine che per l’installazione di LibreOffice nelle aziende, soprattutto in quelle di medie e grandi dimensioni, The Document Foundation continua a fornire la versione 5.3, che verrà ben presto aggiornata con l’annuncio di LibreOffice 5.3.5.