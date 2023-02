Per alcuni la posta elettronica è ancora la strada da percorrere. Che sia per abitudine, per diffidenza nei confronti dei servizi cloud o per una ragionevole prudenza nei confronti dei backup, scaricare le e-mail su un client ha ancora un ruolo importante nella routine di molte persone. Mozilla Thunderbird è una parte fondamentale di questo scenario grazie alle sue numerose funzioni e al fatto di essere un client di posta elettronica completamente gratuito. Ma Thunderbird è stato a lungo criticato per la sua interfaccia obsoleta, e non senza motivo: sembra ancora ferma al 2003.

Le cose cambieranno finalmente a luglio con il lancio della versione 115. Come spiegato in un post sul blog di Thunderbird, l’aggiornamento di quest’anno del client avrà un’interfaccia utente “semplice e pulita”, più adatta ai nuovi utenti. Saranno inoltre disponibili opzioni di personalizzazione che permetteranno al client di mantenere un’atmosfera comunque familiare per gli utenti di vecchia data, anche se visti i ripetuti riferimenti che il team fa nel post alle domande ricevute sull’interfaccia utente, la maggior parte dei veterani di Thunderbird dovrebbe apprezzare il nuovo look.

Oltre a rinnovare l’interfaccia e l’esperienza d’uso, il team di Thunderbird prevede di rivedere il codice per renderlo più snello e, come per il browser web Firefox, anche per Thunderbird Mozilla rilascerà una nuova versione su base mensile.

Per saperne di più sulle ragioni che hanno spinto gli sviluppatori a ricostruire Thunderbird (e sul perché ci sia voluto così tanto tempo), vi rimandiamo sempre al post ufficiale di Mozilla che offre anche un’ampia panoramica della lunga storia del client, compresi i momenti fondamentali che ne hanno influenzato la direzione come il passaggio del 2012 allo sviluppo guidato dalla comunità.