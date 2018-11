TeamViewer 14 tra AR, sicurezza e prestazioni migliorate

TeamViewer ha annunciato la disponibilità della versione finale di TeamViewer 14, che tra le tante novità offre innovative funzioni per la Realtà Aumentata (AR), oltre a importanti miglioramenti in termini di prestazioni, produttività e sicurezza.

La nuova soluzione AR TeamViewer Pilot espande ulteriormente la potenza del software di assistenza remota oltre al supporto IT nel mondo reale. Consente, infatti, agli esperti di assistenza di supportare a distanza gli utenti attraverso operazioni complesse con la condivisione delle webcam in diretta e annotazioni sullo schermo.

TeamViewer 14 migliora inoltre la velocità e l’affidabilità per gli utenti che utilizzano connessioni di banda inferiori a 1 Mbit/s grazie alla compressione adattiva intelligente, che rileva automaticamente una larghezza di banda ridotta e ne regola la compressione. TeamViewer ha anche ampliato la propria infrastruttura di rete in tutto il mondo per migliorare le prestazioni, sempre in un’ottica di crescita futura. Ora, all’avvio di TeamViewer, gli utenti si collegano al server in modo più veloce, ottenendo una migliore qualità di connessione.

TeamViewer 14 offre agli amministratori IT delle aziende la possibilità di predefinire gli attributi dei dispositivi gestiti e raggrupparli facilmente sulla base di queste informazioni per facilitare la gestione dell’inventario. Gli utenti di TeamViewer possono ora rendere il servizio ancora più accessibile ai propri clienti grazie alla possibilità di creare un ticket per il campo di servizio all’interno del modulo Quick Support, anche se l’operatore è offline.

La nuova interfaccia utente nella colorazione nera per Mac, Linux e Windows è più facile da visualizzare e aiuta gli utenti ad adattare il software alle proprie esigenze e in qualsiasi ambiente. A livello di sicurezza infine gli amministratori aziendali possono ora tenere traccia di tutti i dispositivi e indirizzi IP con cui gli utenti si sono autenticati e visualizzare contemporaneamente tutti i dispositivi aziendali connessi, al fine di ispezionare e rimuovere facilmente le autorizzazioni per confermare la massima sicurezza.

Come sempre, per uso personale e non in ambito commerciale, TeamViewer 14 è gratuito. Per uso commerciale e per le aziende TeamViewer offre diverse licenze su misura per soddisfare le specifiche esigenze di piccole e grandi aziende.