Prezzi, novità e caratteristiche di Parallels Desktop 14 per Mac

Parallels Desktop 14 per Mac offre fino a 20 GB di spazio di archiviazione risparmiato sulle macchine virtuali, prestazioni migliorate e predisposizione per macOS Mojave.

Parallels ha lanciato nei giorni scorsi Parallels Desktop 14 per Mac, già predisposto per macOS Mojave. Questa nuova versione consente di risparmiare molto spazio di archiviazione, offre tempi di avvio più rapidi, una migliore grafica e le versioni più recenti di Parallels Toolbox per Windows o Mac.

In genere le macchine virtuali sono molto grandi e occupano dai 15 ai 100 GB di spazio o più. Utilizzando due diversi meccanismi di archiviazione (Windows e Mac), la nuova ottimizzazione dello spazio di archiviazione di Parallels Desktop 14, che tiene conto di entrambi i meccanismi Windows e Mac, può consentire un significativo risparmio dello spazio su disco. La nuova finestra di dialogo Free Up Disk Space, che suggerisce azioni per liberare lo spazio di archiviazione, consente inoltre una migliore gestione di più macchine virtuali e gli snapshot appena creati occupano fino al 15% in meno di spazio su disco.

Il confine tra Windows e Mac continua ad assottigliarsi

Parallels Desktop 14 per Mac consente ora agli utenti di utilizzare Microsoft Ink per modificare i documenti di Microsoft Office per Windows su Mac, compreso il supporto per la sensibilità della pressione in applicazioni quali PowerPoint, Microsoft Edge, CorelDRAW, Fresh Paint, Leonardo, openCanvas e Photoshop per Windows.

All’interno di Parallels Desktop 14 sono stati aggiunti anche set preconfigurati per la Touch Bar per le applicazioni Microsoft Visio e OneNote, SketchUp, AutoCAD, Revit, Quicken, QuickBooks e Visual Studio, che si uniscono agli attuali set della Touch Bar di Parallels Desktop per applicazioni Windows, tra cui Office 2016 (Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Outlook), menu Start di Windows e desktop (Cortana, visualizzazione attività ed elementi bloccati sulla barra delle applicazioni), File Explorer (impostazioni di Apri file e Salva con nome), e browser Web (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera e Vivaldi).

La procedura guidata Touch Bar di Parallels Desktop consente agli utenti di personalizzare la Touch Bar per migliaia di applicazioni Windows in modo che le scorciatoie con i tasti funzione siano a portata di mano quando si utilizzano le applicazioni. Inoltre, utilizzando la funzionalità Creazione e modifica di documenti XML con Touch Bar, gli utenti possono personalizzare ulteriormente la Touch Bar con le proprie scorciatoie personalizzate con i tasti funzione per le applicazioni Windows preferite.

Supporto grafico migliorato

Parallels Desktop 14 per Mac offre ora il supporto OpenGL migliorato per una grafica potenziata, con importanti miglioramenti per SketchUp 2017/2018, CTVox, DIALux 8 e OriginLab. Tutte le modalità di visualizzazione sono state migliorate in termini di velocità e utilizzo della memoria, aspetto particolarmente importante quando si utilizzano più schermi esterni ad alta risoluzione, compresi quelli con risoluzione 5K.

La memoria video virtuale non utilizzata viene ora restituita in modo efficace alla memoria di sistema del Mac. La modalità automatica per la grafica permette a Windows di utilizzare più di 2 GB della memoria di sistema del Mac per i video, consentendo alle applicazioni Windows di utilizzarla quando possibile. Gli utenti possono inoltre usufruire di una migliore frequenza dei fotogrammi durante le videoconferenze e utilizzare la tecnologia della fotocamera condivisa con telecamere che supportano risoluzioni fino a 4K.

Parallels Desktop per Mac Business Edition

Le nuove funzionalità della Business Edition:

I lettori di smart card sono ora disponibili in maniera automatica sia su Mac sia su Windows, per un accesso più rapido (se abilitati).

Gli amministratori possono invitare gli utenti via e-mail e assegnare amministratori distinti per le licenze secondarie, per una migliore efficienza.

È possibile sostituire le macchine virtuali esistenti nella modalità Distribuzione per semplificare la produttività.

Le applicazioni distribuite nella modalità di singola applicazione si avviano più velocemente, insieme a una nuova schermata di presentazione dall’aspetto più moderno.

Prestazioni di Parallels Desktop 14

Miglioramento delle prestazioni fino al 200% su iMac Pro (codifica audio e video, intelligenza artificiale, modellazione 3D, crittografia e altri carichi di lavoro con calcoli matematici complessi) grazie al supporto del set di istruzioni del processore AVX512 Intel Cannon Lake

Avvio delle applicazioni fino all’80% più rapido

Tempi di avvio fino al 10% più rapidi

Sospensione fino al 30% più rapida sulla partizione APFS

Numero di fotogrammi al secondo fino al 130% superiore nella modalità Fotocamera condivisa

Numero di fotogrammi al secondo fino al 17% superiore nella modalità di visualizzazione Coherence

Alla barra del titolo è stato inoltre aggiunto l’indicatore utilizzo della CPU per fornire una migliore comprensione dell’elevato utilizzo della CPU in Windows. La funzionalità Monitoraggio delle risorse è stata completamente riprogettata per mostrare le risorse Mac insieme all’impatto che più macchine virtuali hanno su di esse.

Disponibilità e prezzi

Oggi Parallels Desktop 14 per Mac, Parallels Desktop per Mac Pro Edition e Parallels Desktop per Mac Business Edition sono disponibili sia per gli abbonati, sia per coloro che eseguono l’aggiornamento da Parallels Desktop 12 e 13. È inoltre possibile scaricare gratuitamente una versione di prova completa valida 14 giorni.

Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato di Parallels Desktop 14 per Mac è 79,99 euro per un abbonamento annuale o 99,99 euro per una licenza perpetua. Parallels Desktop per Mac Pro Edition e Business Edition sono disponibili per i nuovi clienti a 99,99 euro l’anno. I clienti con una licenza perpetua a Parallels Desktop 12 e 13 possono eseguire l’aggiornamento a Parallels Desktop 14 per 49,99 euro o, con la stessa cifra, eseguire l’aggiornamento a un abbonamento a Parallels Desktop per Mac Pro Edition.