I migliori software di desktop remoto per le piccole aziende

ScreenConnect di ConnectWise è un software di accesso remoto progettato per il supporto IT. Ciò significa che gli utenti sono in grado di risolvere i problemi su un computer desktop mentre sono lontani dal computer stesso. Ad esempio, ScreenConnect consente all’utente di riavviare un computer, aggiornare sistemi, disinstallare applicazioni e altro ancora.

Offre anche una funzionalità per riunioni remote, consentendo agli utenti di accedere alla condivisione dello schermo per un numero illimitato di partecipanti. ScreenConnect è disponibile su dispositivi Windows, Apple, Linux, Android, Mac e iOS. È gratuito per una singola licenza valida per tre utenti, mentre le opzioni a pagamento sono di 19 dollari al mese per un massimo di 10 utenti e di 35 dollari per utenti illimitati.