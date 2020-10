Milano, 19 ottobre 2020 – Il mercato dell’Intelligenza Artificiale a livello globale, secondo i dati di IDC, arriverà a superare i 156.5 miliardi di dollari nel 2020 e i 300 miliardi di dollari nel 2024. In Italia, secondo i dati della School of Management Politecnico di Milano, questo settore vale già oltre 200 milioni di euro, ma l’adozione delle applicazioni di AI nel mondo del business nel nostro Paese è ancora molto ridotta.

Per questo, dal 9 al 12 novembre 2020, Business International (divisione di Fiera Milano Media – Gruppo Fiera MIlano) ha deciso di riaprire le porte digitali di AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications, la terza edizione, per la prima volta completamente in live streaming, di una delle più lunghe maratone di eventi al mondo sul tema dei sistemi di Artificial Intelligence per l’impresa.

Una manifestazione che, in quattro giorni, prevede di coinvolgere oltre 200 speaker per più di 100 ore di eventi e 70 incontri e che quest’anno si avvarrà anche del supporto di 24 ORE System, la concessionaria di pubblicità leader nell’informazione di qualità del Gruppo 24 ORE, che si contraddistingue nel mercato italiano per l’autorevolezza e molteplicità del portafoglio media e la capacità di offrire supporti e progetti esclusivi.

La via dell’innovazione

In quattro giorni, dunque, AIXA 2020 porterà il suo pubblico dagli AI Lab (9 novembre 2020), la serie di workshop dedicata alle nuove idee sul mondo delle applicazioni di intelligenza artificiale per la crescita dell’impresa, a SEO Doomsday (9 novembre 2020), il percorso di alta formazione professionale che indaga i trend e propone nuove competenze per la Search Engine Optimization attraverso la voce di alcuni dei maggiori esperti del settore, guidati da Ivano Di Biasi, SEO specialist di SEOZoom.

Sarà la volta, poi, dell’Industry Summit (10 novembre 2020), il convegno dedicato al mondo dell’industria manifatturiera moderna, pensato per mostrare tutti i vantaggi della trasformazione digitale, che quest’anno si avvarrà anche della eccezionale presenza tra i suoi relatori di Lorna Vatta, la direttrice del competence center italiano Artes 4.0.

Il retail, quindi, sarà un altro dei protagonisti del palco digitale della manifestazione, grazie alle tavole rotonde e ai keynote speech di approfondimento coordinati dal chairman Federico Gasparotto, previsti all’interno di InTail (10 novembre 2020).

Il Marketing Analytics Summit (10 novembre 2020), il più importante evento a livello globale sul Marketing Optimization e Digital Web Marketing Analytics, organizzato in Italia da Business International – Fiera Milano Media in collaborazione con Rising Media, anche quest’anno darà la possibilità a tutti gli interessati di confrontarsi sui temi più rilevanti del settore.

Mentre, il consueto appuntamento con SMXL Milan e i suoi XL workshop concluderà questo viaggio nel mondo dell’intelligenza artificiale. La World Search Marketing Conference + Expo, infatti, è l’unica serie di eventi interamente dedicati alla formazione SEO, SEM, Advertising e Social Media che riunisce in tre giornate i migliori esperti di marketing al mondo in un unico luogo virtuale composto di plenarie, laboratori formativi, expo & demo aree e spazi di networking.

Per ulteriori informazioni: http://www.aixa.it