Al via AIXA: Mark Curtis (Accenture) parla del declino della “rilevanza” delle persone

Si è aperta ieri sera con l’evento The Exhibitionist, ciclo di conferenze organizzate da Fondazione Fiera Milano e Meet The Media Guru, la seconda edizione dell’Artificial Intelligence Expo of Applications, che proseguirà fino a Giovedì 7 novembre con più di 200 speaker che illustreranno gli impatti della tecnologia nel business, con particolare attenzione al marketing e al retail. Qui il programma della manifestazione.

Keynote speaker della sessione di ieri di The Exhibitionist, intitolata Relevance, è stato Mark Curtis, Chief Client Officer di Fjord, divisione di Accenture Interative focalizzata su design e innovazione.

Curtis ha spiegato come il desiderio essere rilevanti sia parte della condizione umana, ma diversi fattori – dalla globalizzazione ai terremoti politici, fino al cambiamento climatico e all’evoluzione tecnologica – stanno facendo perdere all’uomo del XXI secolo la sensazione di essere rilevante per il suo ambiente.

Una risposta sta arrivando dalle aziende più illuminate, che spinte da richieste dei dipendenti e dei consumatori stanno cominciando a mettere in dubbio che le loro attività, con tutto l’impatto che possono avere sulla società, debba essere guidato solo dal profitto e dal valore generato agli azionisti, e cominciano a parlare di “purpose”, uno scopo più alto che guidi il business.

Curtis ha dato poi otto suggerimenti alle aziende che vogliono muoversi in questa direzione, articolati sui temi del creare connessioni tra le persone, progettare per l’inclusione di tutti, rendere dipendenti e clienti consapevoli della loro posizione nel progetto, aiutare le persone a perseguire obiettivi di lungo respiro e ricompensarle per questo. Sul tema dell’impatto che l’intelligenza artificiale rischia di avere sulla vita dei lavoratori, Curtis sprona le aziende a “creare dei centauri”, cioè uomini che usano le macchine per potenziare le proprie capacità invece di esserne sostituiti.

Il video completo sarà disponibile a breve sul sito di The Exhibitionist.