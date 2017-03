Finora le stampanti 3D di XYZprinting hanno convinto più per i loro prezzi aggressivi che non per la qualità di stampa, ma con l’uscita della da Vinci Mini le cose sono decisamente cambiate. Disponibile in Italia a 299 euro, la da Vinci Mini 3D è la classica stampante 3D adatta a hobbisti, insegnati o team di sviluppo di piccole aziende, che con poca spesa si possono portare a casa un prodotto decisamente valido e interessante.

Anche perché stiamo parlando di una stampante 3D con feature davvero complete e che si trovano solitamente solo su modelli più costosi come il Wi-Fi integrato e la possibilità di uplodare nello storage della stampante un progetto tramite USB. Manca invece, a differenza della più costosa da Vinci Junior, il piccolo display LCD e tutte le funzioni della stampante sono controllabili via PC (tramite USB o Wi-Fi) utilizzando il software proprietario XYZWare.

La da Vinci Mini è anche il 30% più piccola del modello precedente e pesa solo 10 Kg. Non è insomma un prodotto scomodo da trasportare e occupa davvero poco spazio sulla vostra scrivania; l’area di stampa è la stessa della da Vinci Junior, ovvero 5,9 pollici. La stampante è compatibile con PC Windows (da 7 in poi) e con Mac (OS X 10.8 e successivi) e stampa nei formati STL, .3W (il formato di XYZ) e .3MF.

Al posto del LCD troviamo una piccola barra che può essere premuta per mettere in pausa la stampa e un LED che indica lo stato della stampante attraverso alcuni colori. Il verde per esempio indica che la stampante è in stand-by, mentre rosso significa che la stampa è andata incontro a qualche errore.

Un pregio indiscutibile delle stampanti 3D di XYZ è che, come già detto, hanno dello storage integrato. In questo modo, una volta che il progetto è stato caricato nella memoria della stampante, si può scollegare il PC e uscire dalla stanza mentre la stampante continua a fare il suo lavoro.

La da Vinci Mini può utilizzare unicamente filamenti in bioplastica PLA con diametro di 1,75 mm e le bobine non sono particolarmente costose (il modello da 600 grammi è attorno ai 30 euro). Purtroppo si è obbligati a utilizzare per forza bobine di XYZ, visto che al loro interno troviamo un chip che impedisce il reset della bobina e la ricarica con filamenti di terze parti. Il risultato? Quando una bobina finisce, bisogna acquistarne una nuova che monterà al suo interno un altro chip.

Una soluzione alquanto discutibile, anche se per fortuna i filamenti PLA di XYZ offrono una risoluzione pari a quella della più costosa da Vinci Junior, ovvero un minimo di 0,1 mm fino a un massimo di 0,4 mm, con l’impostazione di default fissata a 0,2 mm.

Setup

Come per le altre stampanti 3D di XYZ, anche il setup della da Vinci Mini si è dimostrato rapido e semplicissimo e, una volta che il filamento è stato caricato dopo qualche tentativo, il tutto ha iniziato a funzionare senza alcun problema. La cosa che stupisce di più è la silenziosità nonostante si tratti di una stampante “aperta” e così economica, visto che solitamente i modelli così silenziosi hanno aree di stampa chiuse e comunque costano molto di più.

XYZware

Il software proprietario di XYZ per la gestione dei modelli 3D offre opzioni molto basilari per la manipolazione dell’oggetto da stampare. Volendo si possono stampare più oggetti in una volta sola, che però devono rientrare nel volume massimo consentito dalla stampante.

Con XYZWare però non è possibile dissezionare un progetto di stampa strato per strato per essere sicuri della sua qualità finale e non si ha il controllo su quanto materiale di supporto venga applicato su specifiche aree dell’oggetto. Un software insomma basilare ma che alla fine fa alla perfezione tutto ciò che promette.

Test

Il primo test che abbiamo eseguito con la da Vinci Mini è stato un vaso a forma di spirale scaricando il progetto dalla community online di XYZ e, come c’era da aspettarsi visto che si tratta di una comunità molto attenta e appassionata, il risultato in termini di risoluzione e qualità è stato impeccabile.

Come secondo test siamo passati a una riproduzione della Torre Eiffel (circa sei pollici) che è stata stampata in soli 100 minuti, risultato davvero notevole. Lo stesso però non si può dire della qualità finale, che presentava diversi errori tra sezioni mancanti e filamenti disordinati. Va comunque detto che in questo test (per nulla semplice visti i tantissimi dettagli da riprodurre) abbiamo visto simili risultati anche da stampanti ben più costose e dalla stessa da Vinci Junior.

Il terzo test è consistito nella stampa di quattro pezzi di scacchi in stile Pokémon impiegando poco più di 3 ore. Questa volta il risultato è stato eccellente e al pari di stampanti di ben altra fascia di prezzo, mostrando una fortissima aderenza ai quattro modelli 3D in formato .STL.

In queste prove è risultata evidente una certa lentezza di stampa, ma se non altro su questo versante la da Vinci Mini se l’è cavata meglio del modello precedente. Per stampare un piccolo polipo di 3 pollici di diametro e di 1 pollice in altezza, la da Vinci Mini ha impiegato 80 minuti contro i 92 minuti della da Vinci Junior. Di contro lo stesso modello è stato stampato dalla Lulzbot Mini in soli 30 minuti, ma in questo caso parliamo di una stampante 3D da circa 1500 euro.

Verdetto

Sebbene costi leggermente meno della da Vinci Junior e abbia comunque qualche limite, la da Vinci Mini si è rivelata superiore al modello precedente. Risoluzione e qualità della stampa sono davvero eccellenti per un prodotto venduto a poco più di 300 euro e, tra l’elevata silenziosità e una velocità non certo eccelsa ma superiore a quella della da Vinci Junior, questa stampante 3D è caldamente consigliata a chiunque voglia entrare in questo affascinante mondo.

XYXprinting da Vinci Mini

Prezzo: 299 euro

Pro: Prezzo, silenziosità, qualità di stampa più che buona

Contro: solo bobine proprietarie, non è velocissima, fatica con oggetti molto dettagliati

Info: http://eu.xyzprinting.com/eu_it/Home