Un robot cinese ha scritto e pubblicato il suo primo articolo. Sì, avete capito bene … un giornalista robot. La notizia arriva nello stesso mese in cui una società di assicurazioni giapponese ha annunciato che stava sostituendo 34 lavoratori con un sistema di intelligenza artificiale. Il China Daily ha riportato questa settimana che l’articolo scritto da un robot è stato pubblicato dal Southern Metropolis Daily, con sede a Guangzhou. Si tratta di un testo di 300 caratteri che riguarda un festival locale. Il sistema, progettato per scrivere pezzi sia lunghi che corti, ha composto l’articolo in un solo secondo.

“Confrontata con i giornalisti, [la macchina] ha una forte capacità di analisi dei dati ed è più veloce nella scrittura”, ha dichiarato Wan Xiaojun, professore all’Università di Pechino e leader del team di sviluppo del robot. “Ma ciò non significa che robot intelligenti saranno presto in grado di sostituire completamente i giornalisti”.

Allo stato attuale di sviluppo, il robot non può condurre interviste, fare domande o scegliere il taglio di un articolo sulla base delle informazioni che possiede.

“Questo è un campanello d’allarme“, ha commentato Zeus Kerravala, analista di ZK Research, secondo il quale è giunto il momento in cui ognuno dovrebbe ripensare alla propria carriera e chiedersi se un robot o un sistema AI potrebbe facilmente sostituirlo. “Siamo all’inizio di un’epoca in cui i robot prendono i posti di lavoro. E’ un argomento in che viene discusso anche al World Economic Forum, in corso di svolgimento in Svizzera. Il fatto è che abbiamo avuto altre rivoluzioni, come la nascita della linea di montaggio”. Si pensava che questa rivoluzione avrebbe fatto perdere molti posti di lavoro, e così è stato, ma sono stati creati altri posti di lavoro e sono cambiate le competenze delle persone. Lo stesso succederà con la rivoluzione dei robot, secondo Kerravala.

Non è la prima volta che la scrittura viene automatizzata. Nel 2014 un algoritmo chiamato Quakebot, sviluppato da un giornalista del Los Angeles Times, scrisse un articolo riguardo un terremoto. Lo stesso anno, l’Associated Press annunciò che avrebbe utilizzato dei software per automatizzare la scrittura di articoli relativi ai risultati finanziari delle aziende.