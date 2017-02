Si chiama “Gita” il robot firmato Piaggio che ci aiuterà, in un prossimo futuro, a portare a casa le borse della spesa senza nessuna fatica. Il robot è stato sviluppato e creato da Piaggio Fast Forward (PFF), una consociata del Gruppo Piaggio con sede a Boston, nel Massachusetts. Piaggio Fast Forward descrive Gita come un “veicolo autonomo che estende le possibilità di carico di una persona”.

Il robot è alto 66 centimetri e può trasportare fino a 18 chili di carico. Muovendosi a una velocità massima di 35 chilometri all’ora può seguire una persona, mantenendo la sua andatura, o muoversi in modo autonomo in aree pre-mappate. Nei video caricati sulla pagina YouTube della società è possibile vedere Gita all’opera in alcune situazioni quotidiane.

Piaggio Fast Forward ha in programma di testare Gita diversi progetti pilota e con un occhio particolare verso le future applicazioni consumer. Secondo un comunicato stampa rilasciato da PFF, Gita sarà presentato ufficialmente il 2 febbraio a Cambridge, nel Massachusetts.