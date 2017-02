Ieri sera, nella consueta e spettacolare cornice del Super Bowl, c’erano anche 300 droni illuminati che si muovevano a ritmo di musica, facendo da perfetto sfondo all’esibizione di Lady Gaga. Un sistema, chiamato Shooting Stars, concepito e realizzato da Intel che si era già visto a fine 2016 in uno spettacolo a Disney World e che, di fatto, è controllato da una sola persona.

Con Shooting Stars Intel ha già dichiarato che in via teorica sarebbe possibile controllare fino a 10.000 di questi droni con l’intervento di un unico tecnico in carne e ossa. Ciò è possibile grazie a un complessa suite di programmi software che permette di programmare i movimenti e i percorsi di ogni singolo drone, gestendo anche il pericolo di eventuali collisioni.

Questi droni di Intel sono quadricotteri piuttosto semplici. Pesano poco, non hanno viti (è tutto a incastro), montano una piccola lampada LED multicolore e vengono assemblati in 15 minuti ciascuno in una fabbrica in Germania. Nello spettacolo natalizio a Disney World Intel aveva fatto volare addirittura 600 droni, per uno spettacolo di luci, colori e movimento a suo modo unico.

Intel lavora al programma Shooting Stars da circa due anni. A fine 2015 a Linz, in Austria, risale la prima esibizione grazie a una partnership con alcuni artisti e ricercatori tecnologici all’evento Ars Electronica Futurelab, dove quattro piloti guidarono una flotta di 100 droni lanciati da quattro diverse posizioni. Nel 2016 inoltrato, prima ancora dello spettacolo a Disney World, Intel ha testato la nuova versione della piattaforma lanciando 500 droni in un colpo solo.

Già si sapeva l’interesse di Intel per i droni, che vengono sempre più visti come flotte più o meno grandi per portare a termine gli obiettivi più disparati. Lo stesso software che Intel sta utilizzando per questi spettacoli potrebbe essere infatti impiegato per operazioni di soccorso o per ispezionare prodotti ed equipaggiamento.

Immaginatevi ad esempio uno squadrone di decine di droni che utilizza un software di scansione (come la piattaforma RealSense di Intel) per ispezionare un aereo o un serbatoio idrico, o per creare un gigantesco schermo LED che fluttua nell’aria. Scenari insomma intriganti, anche se per il momento il programma Shooting Stars sembra relegato a fare dei droni solo dei “ballerini luminosi”.