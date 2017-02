Visa ha annunciato l’intenzione di sfruttare l’Internet of Things (IoT) per sviluppare nuovi metodi di pagamento in collaborazione con IBM. L’annuncio è stato fatto in occasione di un evento al Watson IoT Centre a Monaco di Baviera, in Germania, un enorme grattacielo che ospita laboratori dove IBM invita i suoi numerosi partner che si occupano di IoT. Jim McCarthy di Visa e Bret Greenstein di IBM hanno esposto la loro visione su come è possibile utilizzare i dispositivi connessi per introdurre metodi di pagamento che vanno oltre le tradizionali carte di credito. Considerando che ogni oggetto intorno a noi comincia ad avere una intelligenza integrata al suo interno, Greenstein ha suggerito che l’oggetto stesso potrebbe essere utilizzato per effettuare pagamenti.

La nuova tecnologia è chiamata Visa Token Service, che IBM definisce come la possibilità di sostituire le informazioni sensibili contenute sulle carte di pagamento con un identificativo digitale unico, che sfrutta la piattaforma IBM Watson IoT. L’identificatori digitale può essere integrato in linee di prodotto ed essere sfruttato per effettuare pagamenti senza necessità di una carta. Per esempio, un’automobile connessa potrebbe portare il conducente al più vicino distributore di benzina e nel momento stesso in cui l’utente fa rifornimento di carburante autorizza il pagamento. La nuova tecnologia, che è ancora in fase di sviluppo, rappresenta quindi un radicale cambiamento nelle modalità di pagamento a cui siamo abituati.

Con questa nuova forma di pagamento il cliente può pagare in base all’uso di un oggetto o un servizio, a seconda del tipo di dispositivo/servizio in questione. Per esempio, “se si tratta di un elettrodomestico come un frigorifero il cliente è ovviato interessato all’acquisto”, ha precisato Greenstein, mentre per la fruizione di contenuti o il noleggio di attrezzature particolari che si usano una o due volte all’anno ha senso introdurre una modalità pay-per-use.

L’obiettivo, quindi, è eseguire transazioni commerciali senza l’atto della transazione stessa: è il concetto alla base del negozio fisico di Amazon a Seattle, dove gli utenti possono scegliere i prodotti che vogliono e portarli via senza eseguire materialmente il pagamento, perché i costi dei beni prelevati nello store vengono addebitati direttamente sull’account Amazon.