Alexa, l’intelligenza artificiale creata da Amazon per interagire con l’utente tramite comandi vocali, è approdata finalmente anche in Europa per mezzo dei due appositi dispositivi-speaker Amazon Echo (179,99 euro) ed Echo Dot (59,99 euro).

Entrambi i device sono infatti disponibili da alcune ore sul portale tedesco e britannico di Amazon, mentre si attende ancora il loro sbarco anche in Francia, Spagna e Italia, sebbene al momento non sia possibile sbilanciarsi su tempistiche precise.

Il fatto comunque che Amazon abbia iniziato a portare la propria gamma Echo anche al di fuori degli USA fa ben sperare anche per altri Paesi europei. Alexa, il cuore pulsante di entrambi gli Amazon Echo, permette tramite interazione vocale (da oggi quindi anche in lingua tedesca) di fornire informazioni di vario tipo, riprodurre musica dai vari dispositivi connessi e controllare le principali funzioni di una smart home, come l’accensione e lo spegnimento di lampade, ventilatori e impianti di riscaldamento connessi.

In pratica un tuttofare informativo e smart che possiamo considerare come una versione casalinga e più avanzata dei vari Siri, Cortana e Google Now che invece spopolano a livello mobile.

Non a caso al CES 2017 diverse compagnie hanno annunciato numerosi prodotti casalinghi (e non solo) con al loro interno Alexa e parliamo di colossi come Ford, LG, Whirlpool, GE, Lenovo, Samsung, Hyundai e Huawei, giusto per citare i più importanti. Aspirapolveri, frigoriferi, lavatrici e auto si aggiungeranno così ai due dispositivi Echo nello scenario di questa interazione vocale sempre più precisa e soddisfacente con intelligenze artificiali