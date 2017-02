Si chiama Intelligent Workplace Solution ed è una nuova lavagna interattiva frutto della collaborazione tra Ricoh e IBM basata sulle tecnologie vocali e cognitive di IBM Watson IoT. Una soluzione che supporta attivamente i partecipanti ai meeting visto che è in grado di rispondere a comandi vocali, prendere appunti, annotare attività e tradurre i contenuti in diverse lingue.

In questo modo IBM Watson diventa un partecipante attivo alle riunioni, utilizzando strumenti analitici che in tempo reale guidano la riunione e aiutano a collaborare in modo più efficace per prendere decisioni più rapidamente.

“Anziché fungere da semplice schermo, la lavagna interattiva basata su Watson partecipa attivamente alle riunioni, prendendo appunti su quanto viene detto e sulle attività da svolgere e connettendo team geograficamente distribuiti. Questa soluzione è destinata a diventare un elemento fondamentale dei meeting di oggi e di domani” ha dichiarato Hidetsugu Nonaka, Corporate Senior Vice President di Ricoh Company.

Tra le principali funzionalità delle nuove lavagne cognitive segnaliamo:

Comandi vocali semplificati: i partecipanti alle riunioni – siano essi fisicamente presenti oppure collegati da remoto – possono controllare tramite comandi vocali i contenuti sullo schermo, incluso l’avanzamento delle presentazioni.

i partecipanti alle riunioni – siano essi fisicamente presenti oppure collegati da remoto – possono controllare tramite comandi vocali i contenuti sullo schermo, incluso l’avanzamento delle presentazioni. Traduzione dei contenuti in un’altra lingua: Intelligent Workplace Solution è in grado di tradurre in altre lingue quanto detto dai partecipanti, visualizzando i testi sullo schermo oppure trascrivendoli.

Intelligent Workplace Solution è in grado di tradurre in altre lingue quanto detto dai partecipanti, visualizzando i testi sullo schermo oppure trascrivendoli. Semplicità di accesso alle riunioni: al passaggio del badge, la soluzione registra le presenze. Inoltre traccia quanto viene detto per assicurarsi che tutto quanto previsto dall’agenda venga discusso.

al passaggio del badge, la soluzione registra le presenze. Inoltre traccia quanto viene detto per assicurarsi che tutto quanto previsto dall’agenda venga discusso. Capacità di seguire conversazioni parallele: durante il meeting tutte le discussioni vengono visualizzate sulla lavagna.

IBM installerà oltre 80 di queste nuove lavagne Ricoh nella nuova sede centrale Watson IoT di Monaco, in Germania. Ciò consentirà ai team di sviluppo dei prodotti IBM di Monaco di condurre riunioni efficaci con colleghi, partner e clienti in altri Paesi come Giappone, Brasile o USA.