Uber ha annunciato di aver firmato un accordo con Daimler. Il colosso tedesco fornirà le proprie vetture a guida autonoma per la rete di servizi di Uber. Daimler AG ha in programma di realizzare una macchina a guida automa entro il 2020.

“I produttori di auto come Daimler sono fondamentali per la nostra strategia, perché Uber non ha alcuna esperienza nella realizzazione di auto”, ha scritto in un post Travis Kalanick, CEO e co-fondatore di Uber, sottolineando quanto impegno sia necessario per progettare, testare e costruire automobili. “Ecco perché, invece di costruire noi stessi, vogliamo collaborare con i migliori produttori di auto in tutto il mondo”.

Uber ha avviato una partnership con Volvo e la sua tecnologia per la guida autonoma è integrata nei modelli Volvo XC90 per un programma pilota a San Francisco.

Entro il 2035, sulle strade di tutto il mondo potrebbero circolare fino a 21 milioni di veicoli “driverless”, secondo un report di IHS Automotive.

Kalanick è stato “personalmente colpito” da Daimler e dalla leadership del suo presidente Dieter Zetsche. Il numero uno di Daimler ha scherzosamente definito la sua azienda e Uber come “nemici-amici”, ma, ha ribadito Kalanick, “abbiamo scoperto di essere grandi partner”.

“Aprendo la piattaforma di Uber a Daimler possiamo arrivare al futuro più velocemente che da soli”, conclude il CEO nel suo post. “E ‘un futuro in cui le nostre città e strade saranno più sicure, pulite e accessibili”.