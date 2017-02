Watch Style e Watch Sport e sono i due nuovi smartwatch di LG che sbarcheranno domani negli USA, in Canada, Corea del Sud e Regno Unito (e in seguito anche in altri mercati) al prezzo rispettivamente di 249 e 349 dollari. Si tratta tra l’altro dei primi due orologi smart con a bordo Android Wear 2.0, la nuova versione dell’OS per i dispositivi indossabili rilasciata da Google proprio nelle scorse ore.

I due smartwatch sono piuttosto diversi tra loro, con il modello Style più indicato per il pubblico femminile e per chi ama il look elegante e raffinato e lo Sport che è invece più “maschile” e ricco di funzionalità per gli amanti del fitness. Parliamo infatti di un orologio con display da 1.38 pollici e risoluzione di 480×480 pixel, moduli NFC e GPS,

768 MB di RAM, sensore dei battici cardiaci e batteria da 430 mAh.

La certificazione IP68 consente di utilizzare lo smartwatch anche sott’acqua e, tra le altre caratteristiche, spiccano la cassa in acciaio inossidabile e il mudulo 3G ed LTE per utilizzare lo smartwatch anche senza doverlo per forza collegare ad uno smartphone (bisognerà vedere però se questa feature arriverà anche dalle nostre parti).

Il Watch Style invece si segnala per un display POLED di ultima generazione da 1.2 pollici e risoluzione di 360×360 pixel. Al suo interno troviamo il SoC Snapdragon Wear 2100 da 1.1 GHz, mentre una corona girevole permette di utilizzare al meglio l’orologio con Android Wear 2.0.

Anche il Watch Style ha cassa in acciaio inossidabile e anche qui troviamo accelerometro, giroscopio, connettività Wi-Fi e Bluetooth e il sensore di luminosità ambientale. Presenti però solo 512 MB di RAM, una batteria da 240 mAh e certificazione IP67 ed ecco spiegata la differenza di prezzo di 100 dollari.

Al momento non si sa ancora se, quando e a che prezzi vedremo questi due smartwatch dalle nostre parti.