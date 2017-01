CES 2017: i trend da tenere d’occhio per l’IT aziendale

Ogni azienda che si occupa di impianti industriali sa che “Internet of things” è un termine relativamente nuovo per descrivere un concetto molto più vecchio. Ma l’idea di trasformare oggetti analogici in dispositivi intelligenti attraverso la connettività è in ripresa e al CES sono stati fatti molti annunci in questa direzione. Per esempio, il produttore di giocattoli Mattel ha annunciato una “stanza dei bambini connessa” alimentata dall’IoT.

Le imprese vogliono sfruttare ulteriormente i dati dei loro clienti, come già avviene con contatori intelligenti e altre utility. Tuttavia, secondo un recente report di 451 Research, ci sono alcuni ostacoli nell’affrontare queste sfide. Il primo è la sicurezza, che richiede alle aziende di sfruttare le loro capacità di data science per individuare le anomalie rispetto alle minacce più tradizionali. Un altro problema è la memorizzazione di tutti questi dati.