“Con l’inizio del 2017, il mercato si sta muovendo verso una nuova fase di mobilità aziendale in cui le imprese devono fornire accesso alle applicazioni e alle risorse di tutti i tipi a utenti finali, clienti e partner, utilizzando qualsiasi dispositivo connesso”.

Questo il commento di Ian Evans, Vice President, End-User Computing EMEA di VMware, al recente rapporto The State of the Digital Workspace, realizzato da VMware intervistando 1.263 decision maker (BDM) e responsabili IT dell’area EMEA.

Il report, incentrato proprio sul crescente fenomeno della mobilità sul posto di lavoro, ha rivelato che il 57% di coloro che hanno trasformato il proprio digital workspace ha registrato miglioramenti nell’efficacia della forza lavoro mobile, il 54% ha visto una maggiore soddisfazione degli utenti nel rapporto con l’IT e il 47% nella sicurezza dei dispositivi, dei desktop e delle applicazioni.

Quasi la metà dei responsabili IT e decisori aziendali in EMEA ha visto inoltre miglioramenti nei costi totali di gestione dopo le iniziative per il digital workspace, mentre il 52% ha ottenuto miglioramenti dei costi complessivi. Questo ritorno sugli investimenti è stato guidato da una combinazione di fattori, fra cui un più veloce rilascio di applicazioni (34%), una maggiore sicurezza di desktop e dispositivi per la mobilità (29%) e una maggiore efficacia per l’utente finale (28%).

La digital transformation è una priorità per molti, ma c’è un divario tra il potenziale del digital workspace e quello che le aziende hanno realizzato lo scorso anno. Nonostante questo, i responsabili in azienda identificano alcuni fattori che influenzano l’attuazione di iniziative per il digital workspace.

La barriera principale è legata alla sicurezza (43%), seguita da questioni legate ai budget (38%) e dalle competenze necessarie per sostenere l’attuazione del digital workspace (25%). Lo studio, tuttavia, rivela che quasi la metà degli intervistati in EMEA (46%) vede il digital workspace come un modo per affrontare i rischi legati alla compliance e alla sicurezza.

Le aziende vedono inoltre come elementi necessari per il digital workspace i software di gestione dei dispositivi mobili (38%) e i software di gestione del workspace (35%). I software di identity management sono in cima alle priorità dei financial service, con il 37% che li identifica come un elemento necessario.

“Utilizzando le soluzioni di mobilità potremmo ridurre i nostri costi operativi per applicazione del 75%. Per noi e per i nostri clienti questo fornisce un enorme risparmio sui costi; abbiamo anche ridotto notevolmente gli incidenti degli utenti, da 2100 al mese a 210 al mese, 10 volte meno. Questo permette ai team IT di ridurre i tempi di supporto e concentrarsi di più sull’innovazione” ha affermato Kai Loebig, Head of Workplace Infrastructure Management Services, di Deutsche Bahn AG.