Gartner: nel 2017 cresce la spesa in servizi IT

A livello globale gli investimenti IT aumenteranno solo del 2,7 per cento, ma le imprese spenderanno il 4,2 per cento in più per i servizi

La spesa IT a livello globale arriverà a 3,5 bilioni di dollari nel 2017, secondo l’ultimo report di Gartner, che ha ribassato del 10 per cento le precedenti stime. Al contrario, per il mercato dei servizi IT a livello mondiale è prevista una crescita del 4,2 per cento nel corso del 2017. Secondo Gartner continueranno gli investimenti in digitalizzazione, automazione intelligente e servizi di ottimizzazione e innovazione, ma i responsabili degli acquisti IT si muoveranno con cautela.

John-David Lovelock, Vice Presidente di ricerca di Gartner, ha dichiarato che nel 2017 si confermeranno le principali tendenze emerse negli ultimi anni, tra le quali cloud, blockchain, digitalizzazione e intelligenza artificiale.

“In situazioni normali, questi trend avrebbero spinto la spesa IT verso una crescita molto superiore del 2,7 per cento previsto”, ha commentato Lovelock. “Tuttavia, le incertezze politiche nei mercati globali favoriscono un approccio attendista, che spinge molte imprese a bloccare gli investimenti IT”.

Secondo l’analista, il risultato delle incertezze economiche e politiche accentuerà il divario tra le società che spenderanno di più – a causa delle opportunità derivanti – e quelle che eviteranno o metteranno in pausa la spesa IT.

Gartner ha sottolineato che le aggressive politiche delle piattaforme di cloud computing offerte da aziende come Microsoft, Google e Amazon, fanno prevedere una crescita del 5,6 per cento sul mercato server globale.

La spesa in dispositivi, invece, dovrebbe rimanere sostanzialmente piatta nel 2017, a 589 miliardi di dollari. Tuttavia, Gartner prevede che il mercato tornerà a crescere nel 2018, grazie a un ciclo di sostituzione dei PC, spinto da un forte pricing e dalle funzionalità della nuova generazione di dispositivi portatili.