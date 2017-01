Anche le precedenti versioni di Windows integravano strumenti per la risoluzione di problemi di rete, ma con Windows 10 questo tool è più facilmente accessibile. Basta infatti andare in Impostazioni>Rete e Internet e cliccare sulla voce Stato nella colonna di sinistra. A destra, come ultima voce, compare Risoluzione dei problemi di rete.

Se vi cliccate sopra, ha inizio una procedura che analizza i componenti di rete e aiuta a risolvere qualsiasi problema individuato. In alternativa, se non siete connessi a nessuna rete, vi comparirà la scritta Non connesso e, poco sotto, un pulsante grigio per la risoluzione dei problemi.

Nel caso questo strumento non riuscisse nel suo intento, potete provare, come ultima risorsa, a ripristinare la rete. L’opzione Ripristino rete, aggiunta con l’Anniversary Update di agosto, è accessibile da Impostazioni>Rete e Internet>Stato (la trovate in basso a destra). Così facendo, rimuoverete tutti gli adattatori e i componenti di rete e li installerete da capo riportandoli a uno stato di default.