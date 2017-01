Una delle feature migliori integrate in Windows 10 è la presenza di uno strumento che, eseguendo un’installazione pulita, resetta il sistema operativo al suo stato iniziale come quando lo avete avviato per la prima volta. Lo trovate andando in Impostazioni>Aggiornamento e sicurezza e scegliendo la voce Ripristina nella colonna di sinistra.

C’è però un piccolo inconveniente. Se il vostro nuovo PC vi è stato venduto con del bloatware preinstallato, anche utilizzando questa funzione nella speranza di ripartire da zero con un Windows 10 “pulito”, vi ritroverete lo stesso bloatware di prima.

Con l’Anniversary Update di inizio agosto però Microsoft ha introdotto un’altra scelta che può essere descritta come “radi al suo tutto e riparti da zero”. La trovate, sempre nel menu Ripristino, alla voce Scopri come eseguire un’installazione pulita di Windows in basso a destra.

Si tratta di un link che, una volta cliccato, vi porta a una pagina web di Microsoft dalla quale potete scaricare il tool in questione (RefreshWindowsTool.exe) cliccando su Scarica ora lo strumento. Una volta avviato l’eseguibile, potete scegliere se mantenere o meno i file personali, ma in ogni caso le applicazioni e le impostazioni attuali verranno cancellate.

Un piccolo consiglio. Se per caso avete un PC (per lo più un laptop) con componenti hardware che necessitano di apposti driver come nel caso di una tastiera particolare, è molto probabile che questi driver non vengano installati assieme a Windows 10. In un caso simile è sempre consigliabile cercare i driver che vi servono sul sito del produttore della periferica o del componente in questione e installarli separatamente dopo l’installazione pulita di Windows 10.