Una delle applicazioni storiche di Microsoft presente anche in Windows 10 è Gestione attività (Task Manager in inglese), soluzione ancora oggi validissima da consultare per fare un po’ di “manutenzione” al proprio PC e migliorare le prestazioni del sistema operativo. Gli scenari in cui Gestione attività può tornare utile sono davvero tanti.

Il più comune ad esempio si verifica quando il PC impiega troppo tempo ad avviarsi e a caricare la schermata desktop. La causa potrebbe essere la presenza di troppi programmi che si caricano automaticamente all’avvio di Windows. Gestione attività può impedire l’avvio di questi programmi, ma può anche chiudere applicazioni andate in crash e che non rispondono più ai comandi pur continuando a consumare memoria.

Per lanciare Gestione attività, potete adottare il metodo “vecchia scuola” premendo insieme i tasti Ctrl+Alt+Delete, oppure cliccare con il tasto destro del mouse su Start (in basso a sinistra) e scegliere Gestione attività.

Una volta aperto, questo strumento mostra una serie di applicazioni/processi che sono attivi in quel momento. Se una di queste si è bloccata e non riuscite a chiuderla con i metodi tradizionali, potete farlo individuandola nell’elenco, cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse e scegliendo l’opzione Termina attività. Lo stesso può essere fatto selezionando il programma con il tasto sinistro e cliccando su Termina attività in basso a destra.

Se invece volete escludere alcuni programmi dall’attivazione automatica all’avvio di Windows 10, aprite Gestione attività e selezionate la voce Più dettagli in basso a sinistra per espandere l’interfaccia e avere accesso a tutte le tab disponibili.

Ora cliccate sulla tab Avvio e vi apparirà una lista di tutti i programmi/processi che si attivano automaticamente ogni volta che avviamo il PC. Selezionate con il trasto sinistro del mouse il programma (o i programmi) che volete escludere dall’avvio e, infine, cliccate sul pulsante Disabilità in basso a destra.