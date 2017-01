Anche se Microsoft aveva già introdotto in Windows 8.1 la possibilità di creare un hotspot Wi-Fi, era possibile farlo solo su dispositive con connettività 3G/4G. Con Windows 10 in versione 1607 (l’Anniversary Update rilasciato lo scorso agosto) tutti gli utenti hanno accesso a questa utile funzionalità.

Ciò significa che ora è possibile condividere la propria connessione Wi-Fi o Ethernet e, volendo, si può quindi utilizzare questa feature per estendere o ripetere temporaneamente un segnale Wi-Fi o sfruttarla come un access point in assenza di Wi-Fi nelle vicinanze.

Questa funzionalità è simile a quella inclusa nelle precedenti versioni di Windows (Wireless Hosted Network), ma finalmente, per sfruttarla, non serve più affidarsi a tool di terze parti come Connectify o Virtual Router Manager o intervenire a livello di interfaccia a riga di comando.

Per creare un hotspot Wi-Fi, andate su Impostazioni>Rete e Internet>Hotspot mobile e attivate la funzione spostando l’interruttore che vedete a destra su Attivato. Se avete più di una connessione internet, potete scegliere quale condividere. Anche se Windows crea automaticamente un SSID e una password Wi-Fi a caso, potete personalizzare entrambi i parametri cliccando sul pulsante grigio Modifica poco sotto.