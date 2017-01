In rare occasioni può capitare che il menu Start di Windows 10 non si apra quando cliccate sulla rispettiva icona o quando premete il tasto Windows sulla tastiera. Potrebbero inoltre verificarsi altri problemi come l’impossibilità di effettuare il drag-ad-drop del collegamento di un’app sul pannello del menu Start, oppure le tile appuntate nel menu Start potrebbero scomparire.

Anche Cortana, l’assistente virtuale di Windows 10 integrato proprio nel menu Start, potrebbe andare incontro a simili glitch. Pur con la connessione a internet funzionante, il pannello di ricerca potrebbe ad esempio non aprirsi quando volete cercare qualcosa sia digitandolo nell’apposito spazio, sia dicendolo a voce.

Per risolvere questi problemi, Microsoft suggerisce diverse strade, come ad esempio il classico (ma spesso fondamentale) riavvio del PC o una soluzione un po’ più complessa, che consiste nel creare un nuovo account utente con privilegi di amministratore ed entrare in Windows con esso. Se tutto ciò non servisse, viene in aiuto il più efficace Strumento di risoluzione dei problemi del menu Start.

Potete scaricarlo da questa pagina di Microsoft, cliccando su Usare lo strumento di risoluzione dei problemi e, appena sotto, su Strumento di risoluzione dei problemi del menu Start. A questo punto viene scaricato il file startmenu.diagcab; basta lanciarlo, seguire i pochi passi necessari all’avvio del processo e aspettare che il tool scopra eventuali file di configurazione corrotti o mancanti e li sistemi automaticamente.

Se anche in questo modo i problemi dovessero persistere, allora la causa potrebbe dipendere da driver grafici malfunzionanti o non compatibili.