Quattro anni dopo il lancio di Office 365 in versione consumer, Microsoft ha dichiarato che le sottoscrizioni al software di produttività hanno raggiunto circa i 25 milioni. Lo scorso anno, tuttavia, è stato più difficile trovare nuovi abbonati rispetto al 2015: secondo i dati diffusi da Microsoft, nel 2016 le nuove sottoscrizioni a Office 365 sono calate del 62% rispetto al 2015.

Durante la chiamata trimestrale con gli analisti di Wall Street, la scorsa settimana, il CEO Satya Nadella ha enfatizzato l’aumento delle entrate per i prodotti Office rivolti al mercato consumer – che includono Office 365 – e di quest’ultimo ha detto che la società “ha assistito a un continuo aumento…della base degli abbonati”.

In un documento depositato presso la Securities & Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Microsoft ha dichiarato che il numero di abbonamenti consumer a Office 365 nel trimestre di dicembre era pari a 24,9 milioni, con un incremento di 900.000 abbonamenti rispetto al trimestre precedente e 4,3 milioni in più rispetto all’anno prima.

Microsoft ha lanciato Office 365 in versione consumer nel mese di gennaio 2013. L’abbonamento iniziale – chiamato “Home Premium” – prevedeva la licenza per cinque utenti e costava 100 dollari all’anno o 10 dollari al mese. Quindici mesi dopo, Microsoft ha presentato una nuova offerta per singolo utente, chiamata “Personal”, per 70 dollari l’anno o 7 dollari al mese. Da allora, Microsoft ha abbreviato il nome della sottoscrizione originale al solo “Home”; i prezzi non sono cambiati.

L’azienda non ha mai dichiarato pubblicamente obiettivi numerici per gli abbonamenti a Office 365, ma non ha fatto segreto circa la sua volontà di spostare gran parte del suo modello di business verso pagamenti ricorrenti, piuttosto che acquisti una tantum di licenze “perpetue”.

In ciascuno degli ultimi tre trimestri, Office 365 è cresciuto di circa 900.000 abbonati, il più piccolo aumento trimestrale dall’inizio del 2014. Prima di questi nove mesi del 2016, il tasso di crescita dei nuovi abbonamenti aumentava di due o tre volte per trimestre.

Tracciando l’andamento delle sottoscrizioni a Office 365 su un periodo che considera gli ultimi 12 mesi – l’ultimo trimestre più i tre precedenti – per eliminare i picchi stagionali, il calo nel corso degli ultimi quattro anni diventa evidente. Dal primo trimestre del 2013 (quando debuttò Office 365) fino al quarto trimestre del 2015, la crescita di Office 365 è stata costante. Il numero di nuovi abbonati ha raggiunto il picco nel primo trimestre del 2015, a 3,2 milioni, seguito da 3 milioni nel terzo trimestre, fornendo una base record di 11,4 milioni di nuovi abbonati nel corso dell’anno.

Dopo il quarto trimestre del 2015, tuttavia, i nuovi utenti sono calati, arrivando a soli 4,3 milioni di abbonati in tutto il 2016, pari a un calo del 62% rispetto all’anno precedente.

Raramente Microsoft ha fornito informazioni sulle entrate di Office 365. La scorsa settimana, Microsoft ha dichiarato semplicemente che le entrate dal lato consumer di Office – che comprende non solo Office 365, ma anche le licenze perpetue vendute al dettaglio – sono aumentate del 22% nel trimestre di dicembre.

L’aumento, il più grande del 2016, non è così significativo come appare a prima vista: il trimestre analogo – il quarto del 2015 – ha visto un calo dei ricavi del 14% rispetto allo stesso periodo del 2014. In un arco di due anni, poi, dal trimestre di dicembre 2014 allo stesso periodo del 2016, le entrate da Office versione consumer sono cresciute di un meno impressionante 5%.