Alcuni giorni fa avevamo parlato dello strumento di Windows 10 per risolvere i problemi di un mancato aggiornamento del sistema operativo. Può però capitare che, una volta installato l’update, questo crei conflitti con un componente hardware del PC a causa di un driver difettoso, installato male o che comunque risulti problematico.

Microsoft ha rilasciato un tool che permette di bloccare l’installazione di uno specifico aggiornamento del driver. Lo strumento in questione si chiama wushowhide.diagcab e può essere scaricato da questa pagina di Microsoft. Per lanciarlo, basta cliccarci sopra due volte e attendere il termine della scansione durante la quale il tool cerca driver aggiornati per i componenti hardware del PC.

A questo punto si possono selezionare i componenti per i quali non si vuole che Windows Update installi i driver aggiornati.