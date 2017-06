Alla WWDC 2017 di ieri Apple ha presentato anche macOS High Sierra, il nuovo sistema operativo per Mac che sarà disponibile il prossimo autunno e che potrà essere installato sui MacBook e iMac 2009 e successivi e sui MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini e Mac Pro 2010 e successivi.

Tra le novità più importanti spicca il potenziamento di Safari, che diventerà il browser web più veloce in assoluto (da un test JavaScript risulta l’80% di velocità in più rispetto a Chrome). Da segnalare anche la funzione Intelligent Tracking Prevention, che utilizza il machine learning per individuare e rimuovere i dati usati dagli inserzionisti per seguire l’attività degli utenti sul web, e Autoplay Blocking, che blocca automaticamente i video in autoplay lasciando all’utente la facoltà di avviarli.

L’app Foto migliora il riconoscimento dei volti e integra nuovi e più potenti strumenti di fotoritocco, mentre per Mail sono previsti una maggior velocità della ricerca tramite Spotlight, una riduzione di spazio delle mail del 35% e il supporto per Split View, in modo da avere due finestre separate per scrivere un messaggio e visualizzare altre app.

Sotto il cofano di macOS 10.13 High Sierra troviamo poi il nuovo Apple File System (APFS) che Cupertino ha già introdotto in iPhone e iPad a tutto vantaggio delle prestazioni, dell’affidabilità dei dati, della sicurezza (crittografia nativa) e della velocità nel gestire lo storage interno. Con questa nuova release arriva anche la compatibilità con il codec HEVC/H.265, che permette la riproduzione e lo streaming video in 4K in maniera molto più fluida e “virtuosa” rispetto al precedente H.264.

Apple si è poi soffermata molto sull’unione tra Metal 2, l’SDK creato per facilitare lo sviluppo di videogiochi, e il potente hardware dei nuovi Mac, grazie alla quale macOS High Sierra supporta la realtà virtuale e permetterà agli sviluppatori di creare sul proprio Mac giochi e contenuti 3D e VR. Su questo versante Valve sta già ottimizzando SteamVR per macOS per rendere possibile il collegamento del visore HTC Vive con i Mac, mentre i motori grafici 3D Unity e Unreal Engine stanno portando su macOS i loro strumenti di sviluppo VR.

Siri su Mac risponde inoltre con una voce naturale ancora più espressiva, e quando si usa Apple Music impara a riconoscere le preferenze musicali, mentre in Note si può scrivere nelle celle, apportare modifiche e spostare righe e colonne. Infine la Condivisione file di iCloud permette di condividere qualsiasi documento archiviato in iCloud Drive e di collaborare con altre persone.