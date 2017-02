Secondo un recente studio sulla sicurezza aziendale commissionato da Citrix a Ponemon Institute, che ha coinvolto oltre 4.200 addetti alla sicurezza di 14 Paesi, il 98% delle aziende intervistate ha affermato di aver speso oltre un miliardo di dollari in sicurezza nel 2016. Nonostante questi massicci investimenti, però, molte persone e molti sistemi preposti non sono ancora in grado di gestire le minacce odierne.

Le minacce alla sicurezza aziendale aumentano anche perché un numero sempre crescente di dispositivi affolla la rete e perché le persone sono più libere di lavorare da dove vogliono e su qualsiasi dispositivo.

Operare su più dispositivi, anche portati da casa, è ormai la norma e la sicurezza delle informazioni deve essere una priorità per le aziende, indipendentemente da dove risiedano app e dati. Inoltre le aziende hanno bisogno di personale qualificato, per capire come ridurre il rischio e migliorare il livello di sicurezza di app e dati.

Secondo lo studio meno del della metà degli intervistati (48%) afferma che l’azienda in cui lavora ha precise policy che assicurino a dipendenti e terze parti un accesso appropriato alle informazioni. Non aiuta il fatto, inoltre, che quasi il 70% delle aziende intervistate afferma che alcune delle policy attualmente in atto siano datate o inadeguate.

I principali motivi di preoccupazione emersi dallo studio sono i seguenti.

Il 70% degli intervistati afferma che le loro aziende hanno fatto investimenti in tecnologia di sicurezza che non sono stati poi installati correttamente.

Il 65% degli intervistati afferma che la propria azienda non è in grado di ridurre il rischio legato all’installazione di app non approvate.

Il 64% dice che la propria azienda non ha modo di ridurre in modo efficace il rischio di dati non gestiti (per esempio scaricati su dispositive USB, condivisi con terze parti o file privi di data di scadenza).

Solo il 40% degli intervistati afferma che la propria azienda sta assumendo con successo esperti di sicurezza competenti e skillati.

Queste invece le soluzioni più gettonate per migliorare il livello di sicurezza in azienda.