Negli ultimi giorni sono salite alla ribalta due nuove minacce per macOS (o OS X) che puntano a installare malware anche piuttosto insidiosi sui Mac dei malcapitati e sfortunati utenti. La prima minaccia si attiva aprendo documenti Word allegati a una mail con al loro interno macro modificate con codice software nocivo.

Non appena aperto questo file infetto, l’utente fa scattare alcuni comandi che innescano l’infezione. Le conseguenze? Gli hacker potrebbero eseguire azioni come il key logging, il controllo della webcam o il monitoraggio del browser. Come i più esperti già sapranno, l’infezione tramite macro non è certo una novità (soprattutto in ambito Windows), ma tra gli utenti Mac che hanno meno confidenza con queste minacce potrebbe rivelarsi più insidiosa.

L’altro pericolo segnalato in questo periodo è invece relativo a un falso aggiornamento del Flash Player di Adobe, che se installato porta con sé il noto virus MacDownloader. Diciamo noto perché si tratta di una minaccia potenzialmente molto pericolosa, in quanto va ad attaccare il Keychain del sistema operativo che contiene password, codici, username, numeri di carta di credito e altro ancora.

Per fortuna questa seconda minaccia è più facile da individuare ed evitare. Da un lato infatti basta andare sul sito ufficiale di Adobe e controllare se veramente ci sia un aggiornamento disponibile per il Flash Player. Inoltre, se si legge il messaggio “infetto”, si nota subito (immagine sopra) la parola Chrime al posto di Chrome, segno che c’è qualcosa che non va.