Con oltre sette miliardi di dispositivi mobili in tutto il mondo e un numero sempre maggiore di cyber-minacce, è cresciuta la domanda di modalità più semplici e sicure per firmare e gestire documenti su smartphone e tablet. Allo stesso tempo, nuove norme come l’eIDAS nell’Unione Europea, hanno aperto la strada per l’adozione della firma digitale a livello globale.

Basandosi sul lavoro del Cloud Signature Consortium, annunciato lo scorso giugno, Adobe ha presentato la prima soluzione per la firma digitale basata su cloud e open-standard. Adobe Document Cloud e Adobe Sign abiliteranno infatti su qualsiasi browser e dispositivo la firma digitale, ossia la tipologia più avanzata e sicura tra le firme elettroniche, conforme per convalidare documenti che spaziano dai moduli dell’assistenza sanitaria alle richieste di mutuo. L’anteprima di Adobe Sign sarà disponibile già nelle prossime settimane.

Adobe Sign punta inoltre a ottimizzare il flusso di documenti e di funzioni tra interi team di lavoro attraverso soluzioni mobile personalizzabili, integrandosi in sistemi, processi e applicazioni utilizzate quotidianamente. In questo modo chiunque può convertire rapidamente e facilmente documenti stampati in formato digitale attraverso uno scanner mobile, condividerli tramite strumenti per la collaborazione o attraverso Microsoft SharePoint oppure inviarli via posta elettronica certificata.

Con Adobe Sign è inoltre possibile richiedere ai destinatari di compilare un modulo che non necessita di firma, informarli su aggiornamenti delle policy o dei termini e condizioni di un contratto. È possibile inoltre effettuare una spedizione certificata quando è necessario avere la conferma dell’avvenuta ricezione e lettura del documento come notifiche legali o cambiamenti di termini.

Adobe Sign permette infine di completare e gestire in ogni loro fase processi online come l’apertura di un conto corrente, una richiesta di prestito o la gestione di benefit aziendali, operazioni che spesso richiedono numerosi passaggi da parte di più persone prima di portare a termine la pratica.