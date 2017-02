SonicWall ha presentato nelle scorse ore Email Security 9.0 (disponibile dal 28 febbraio), servizio a pagamento che integra il Capture Advanced Threat Protection (ATP) per fornire un sandbox multi-engine basato su cloud che non solo ispeziona il traffico email alla ricerca di codici sospetti, ma blocca i file malevoli impedendone l’ingresso fino a che non viene raggiunto un verdetto.

Secondo i dati del SonicWall Global Response Intelligence Defense (GRID) Threat Network i tentativi di attacco ransomware sono aumentati di 167 volte anno su anno e nel 2016 sono stati 638 milioni. I messaggi di posta rimangono quindi un vettore di attacco di grande successo per i cyber criminali perché è molto facile per i dipendenti cadere vittima di ransomware, phishing e minacce sconosciute.

Il Capture ATP Service utilizza una tecnologia di sandboxing cloud-based per identificare le minacce avanzate scansionando una vasta gamma di allegati, analizzandoli in un sandbox multi-engine, bloccandoli fino a che non vengono rivisti da un amministratore e implementando rapidamente signature per nuovi malware, che vengono generate e distribuite attraverso il SonicWall GRID Threat Network.

Con SonicWall Email Security 9.0 i clienti Office 365 possono inoltre potenziare la sicurezza abilitando la protezione SonicWall Hosted Email Security e, oltre a supportare l’autenticazione SMTP, il servizio di cifratura integrato permette di codificare automaticamente qualunque email che contiene dati protetti, inviata per approvazione o archiviata.