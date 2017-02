“L’era del 5G sarà caratterizzata da una rete flessibile e straordinaria, in grado di connettere tutti gli oggetti fra di loro, e tutti noi a tutte le cose connesse. Renderà possibili nuove ondate di grandi trasformazioni tecnologiche, dalle consegne tramite droni alle auto che si guidano da sole. La grande differenza con il 5G è che quando iniziamo a parlare di autonomia e di fabbriche, automobili e ospedali che pensano da soli, è indispensabile disporre di connettività in una frazione di secondo, senza alcun margine di errore”.

Così ha dichiarato recentemente Aicha Evans, Senior Vice President e General Manager del Communication and Devices Group di Intel che ha rimarcato come il 5G rappresenti un’autentica rivoluzione globale alla quale Intel e i suoi clienti e partner nel settore vogliono farsi trovare pronti.

Nel corso del 2016 Intel ha già avviato una serie di prove 5G in tutto il mondo e all’inizio di quest’anno, in occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, ha annunciato il primo modem 5G globale che supporta bande sia al di sotto dei 6 GHz che mmWave in grado di trasformare la connettività per un’ampia gamma di casi di utilizzo.

In occasione dell’imminente MWC ’17 di Barcellona che prenderà il via domenica 26 febbraio, Intel annuncerà le novità per questo e i prossimi anni in vista dell’accelerazione verso il 5G. Ecco le più importanti.

La piattaforma mobile di test di terza generazione offre una piattaforma di sviluppo ad elevate prestazioni per integrazione e testing più veloci di dispositivi 5G e access point wireless. Attualmente Intel sta collaborando con gli operatori globali allo sviluppo del 5G, occupandosi di prototipazione e testing con questa nuova piattaforma di prova, con un’ulteriore evoluzione della piattaforma disponibile in futuro.

Il modem Intel XMM 7560 per la prossima generazione di dispositivi LTE avanzati offrirà velocità Gigabit LTE in una singola SKU con copertura globale. Il modem sarà realizzato con il processo a 14 nm di Intel è supporterà CDMA.

Un portafoglio completo di computing mobile alla periferia della rete con offerte di tecnologie end-to-end che permetterà ai provider di servizi di comunicazioni di trasformare le loro reti per predisporle per il 5G .

. La famiglia di processori Intel Atom C3000, la famiglia di processori Intel Xeon D‑1500 serie Networking, la scheda di rete 25 GbE Ethernet Intel XXV710 e una scheda di rete di nuova generazione con tecnologia Intel QuickAssist.

Intel continuerà inoltre a collaborare con partner in tutto il settore per definire, sviluppare prototipi e fornire prodotti 5G preliminari, soluzioni e casi d’uso che plasmeranno il mercato. Ecco come.

5G Innovators Initiative (5GI)

Un’iniziativa open ideata da Intel ed Ericsson per esplorare, testare e innovare nel settore delle reti 5G e delle tecnologie edge distribuite. Si concentrerà inizialmente sull’Internet delle cose industriale (IIOT) e svilupperà progetti pilota per l’implementazione di tecnologie che includono realtà aumentata e realtà virtuale, per sorveglianza di primo intervento tramite droni in ambienti pericolosi e altri utilizzi.

Nokia 5G Acceleration Labs

Nokia e Intel stanno proseguendo la loro collaborazione strategica di lunga data per consentire lo sviluppo di servizi 5G con l’apertura di due laboratori di soluzioni 5G per testare e accelerare la disponibilità commerciale della nuova tecnologia wireless.

Intel LIQD

Una nuova categoria di dispositivi commerciali basati su LTE pronti per l’implementazione in base al programma Intel LTE IOT Quick Deployment (Intel LIQD), con AT&T in veste di primo partner carrier di spicco. Insieme, Intel e AT&T aiuteranno i dispositivi IoT a raggiungere rapidamente il mercato, essere certificati e connettersi online per realizzare la previsione dei 50 miliardi di dispositivi connessi in tutto il mondo entro il 2020.