Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona Ericsson ha annunciato importanti novità sull’evoluzione della rete verso il 5G e sugli scenari che si aprono a livello di business con l’avvento delle reti mobile di quinta generazione.

“Al Mobile World Congress 2017 stiamo dimostrando come le nostre capacità e competenze sul fronte del 5G e quelle nel settore media e dei trasporti, per esempio, siano all’avanguardia e guidino il mercato nei diversi segmenti. Oggi noi siamo pronti. Abbiamo un ecosistema completo di partner e clienti che ci scelgono per fornire loro reti ad alte prestazioni, soluzioni multimediali, e nuovi modelli di business in settori come quello dei trasporti” ha dichiarato Börje Ekholm, presidente e CEO di Ericsson.

Dopo il lancio di una suite di prodotti e servizi 5G di Ericsson attesi sul mercato nel 2017, Ekholm ha annunciato l’avvio dei nuovi test 5G New Radio (NR) in collaborazione con Qualcomm, NTT DoCoMo, Vodafone e Telstra Australia.

“Il 5G trasformerà tutti i settori e i nostri clienti si stanno già preparando per il futuro evolvendo le loro reti 4G attuali. Questa è la base fondamentale per abilitare l’automazione e trasformazione del business necessarie per l’Internet of Things, così come i servizi che richiedono una grande mole di dati come la realtà virtuale e la realtà aumentata. Parliamo di un mercato di 1230 miliardi di dollari nel 2026 generato dal 5G”, ha continuato Ekholm.

Ekholm è stato raggiunto sul palco sia dal CEO di Telstra Andy Penn, che ha dichiarato come il 5G rappresenti un volano essenziale per i servizi futuri, sia da Hanno Basse, CTO di 21th Century Fox e Managing Director di Fox Innovation Lab, secondo il quale il 5G detterà le tendenze del settore portando nuovi contenuti agli abbonati in un modo più conveniente e veloce.

Infine il CTO di T-Mobile, Neville Ray, ha parlato dei piani della propria società per fortificare la rete LTE attuale nell’ottica di preparazione per il 5G. “Il network di T-Mobile è il più avanzato negli USA e noi continueremo a mettere in campo le ultime e più avanzate tecnologie che costituiranno la spina dorsale di una potente rete 5G. Lavoriamo a stretto contatto con partner strategici come Ericsson proprio per fornire le tecnologie più evolute in grado di migliorare l’esperienza dei nostri clienti”, ha dichiarato Ray.