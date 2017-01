Tra le novità proposte da QNAP al recente CES 2017 di Las Vegas e presto disponibili sul mercato italiano, spiccano i nuovi NAS Thunderbolt 3 con tecnologia Thunderbolt-to-Ethernet (T2E) per convertire il Thunderbolt in 10G rame.

Una soluzione dedicata soprattutto agli studi professionali di fotografia e video ed il mondo della post produzione, che necessitano di alta capacità, velocità e prestazioni elevate per supportare il backup e l’ingente flusso di contenuti multimediali in alta risoluzione.

Il CES 2017 è stato anche una vetrina per le soluzioni streaming/broadcasting live in 4K, ambito dalle grandi potenzialità sia per il mondo business sia per quello consumer. QNAP ha mostrato in anteprima la nuova piattaforma di trasmissione e live streaming DJ2 Live basata su cloud privato e TVS-882BR, una soluzione NAS con tecnologia ottica Blu-Ray integrata di prossima disponibilità sul mercato.

Prosegue, inoltre, lo sviluppo di soluzioni nel segmento IoT per rispondere alle crescenti richieste delle organizzazioni che devono connettere e gestire dispositivi e applicazioni IoT in modo semplice e sicuro. Queste si affiancano alle recenti novità introdotte da QNAP: QIoT Container, per costruire una piattaforma cloud IoT privata, e QIoT Suite, con moduli aggiuntivi per gli sviluppatori per accelerare le attività di sviluppo e distribuzione di applicazioni e servizi.

Passando invece al versante NAS di tipo enterprise, QNAP ha recentemente lanciato la nuova gamma TES-x85U. Quest’ultima introduce un elemento rivoluzionario, ovvero la possibilità di installare, in base alle esigenze, uno dei due sistemi operativi a bordo: QTS (basato su app, molto funzionale- Linux) e QES (basato su ZFS per archiviazione di livello enterprise con deduplica e compressione inline).