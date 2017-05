Cambium Networks ha annunciato nuovi Access Point 802.11ac Wave 2 con avanzate funzionalità software e di gestione per i prodotti Wi-Fi cnPilot. Gli access point per interni ed esterni ora offrono accesso ad alta velocità e sono dotati di avanzate funzionalità di controllo cloud, con una particolare attenzione alla necessità di aziende e service provider di poter espandere con grande facilità le proprie soluzioni Wi-Fi.

“CnPilot fornisce una connettività che può essere rapidamente implementata per stabilire collegamenti wireless ad alta velocità ovunque per applicazioni aziendali, industriali, educative, per l’ospitalità e per il retail. Per implementazioni aziendali di 20 o più access point, un operatore può equipaggiare una struttura ad un costo del 50% più basso rispetto alla maggior parte delle soluzioni di qualità concorrenti, utilizzando i prodotti cnPilot” ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks.

Le nuove soluzioni hardware di Cambium Networks sono:

E410 – Access point dual band indoor 2×2 802.11ac Wave 2

E600 – Access point dual band 4×4 802.11ac Wave 2 con Bluetooth, USB e doppie porte Gigabit Ethernet

E501S – Access point 802.11ac IP67 Wi-Fi aziendale, con antenna settoriale incorporata

R190 – Router single band 802.11n per applicazioni home e small business per Wi-Fi gestito da ISP

Le soluzioni software comprendono invece CnMaestro Managed Service Provider (MSP), che semplifica i processi di configurazione, upgrade e monitoraggio per espandere le attività aziendali delle PMI, e AutoPilot, che consente invece all’acces point di funzionare come controller per reti Wi-Fi cnPilot fino a 32 moduli.