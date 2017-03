Nonostante una spinta alla diffusione della fibra ottica negli ultimi due anni, l’Italia è saldamente in coda alle classifiche europee per quanto riguarda le prestazioni della connettività Internet. Com’è prevedibile, la situazione già carente nelle grandi città, si aggrava quando ci si sposta in provincia, dove ci si può considerare fortunati già nel riuscire ad attivare un’Adsl a 7 megabit al secondo che rispetti la promessa.

Purtroppo, proprio in provincia, esistono (o meglio resistono) moltissime delle piccole e medie aziende che costituiscono l’ossatura imprenditoriale dell’Italia, e che hanno un bisogno estremo di rivolgersi all’estero, usando proprio Internet.

Proprio pensando a queste aziende, il brand tooway di Eutelsat ha potenziato la sua tradizionale offerta di connessioni internet satellitari con caratteristiche business, innalzando la velocità di download da 22 a 30 Mbit al secondo e introducendo due nuovi piani: uno per uso generale con limite di traffico di 500 GB al mese, e l’altro – una soluzione di telemetria più economica per sensori IoT – con tetto a 0,5 GB al mese. Il precedente piano Telemetry da 2 GB è stato ribattezzato “Telemetry Premium”.

Il servizio tooway permette di collegarsi a internet via satellite in modalità bidirezionale. Diversamente dai primi servizi di Internet via, non è più necessario avere un collegamento via cavo per l’invio delle richieste e l’upload.

L’indipendenza da una linea cablata consente l’utilizzo anche come backup di una soluzione di connettività fissa, ma anche come connessione “nomadica”, portando internet anche in luoghi e situazioni lontani dalla sede aziendale, come un cantiere, una fiera o dei punti di raccolta di connessioni wireless (per esempio di sensori IoT, ma anche per gli operatori telefonici come backhoul delle connessioni mobili).

Il satellite Eutelsat KA-SAT, su cui si appoggia tooway, copre Europa, Nord Africa e parte del Medio Oriente.

Caratteristiche di Eutelsat tooway Business 2017

Tutti i piani di connettività internet via satellite tooway Business includono un indirizzo IP statico e pubblico e priorità nell’accesso e navigazione nelle ore d’ufficio (dalle 7.00 alle 19.00).

Come dicevamo, due piani, con limite di 0,5 o 2 GB di traffico mensile e velocità massima di 2 Mbit al secondo sono dedicati a soluzioni di telemetria, mentre per i piani di connettività aziendale il traffico incluso va da 25 a 500 GB al mese. Una volta raggiunto il limite di traffico del proprio piano (si contano sia il download, sia l’upload), la velocità massima viene ridotta a 256 Kbit/s in download e 256 Kbit/s in upload (512 Kbps per Tooway Business 500). Nei piani Telemetry la velocità non viene ridotta, ma si applica una specifica tariffa aggiuntiva per il traffico extra-soglia.

È possibile attivare come opzioni alcune funzioni o metodi di tariffazione:

Indirizzi IP multipli : fino a 4 indirizzi IP

: fino a 4 indirizzi IP Volumi di traffico aggiuntivo: tagli da 1, 10, 20, 50 e 100 GB.

tagli da 1, 10, 20, 50 e 100 GB. Banda garantita : da 128 Kbit fino a 1 Mbit al secondo)

: da 128 Kbit fino a 1 Mbit al secondo) Profilo notturno: se attivo, il traffico generato tra la mezzanotte e le 6 del mattino è illimitato e non viene conteggiato ai fini del consumo (ideale per i backup programmati).

Per informazioni: http://www.tooway.it/business/