Fastweb estenderà all’intera città di Milano la copertura del servizio UltraFibra, con velocità fino a 1 Gigabit in download e fino a 200 Megabit in upload. Entro l’estate 700.000 abitazioni e imprese potranno fruire del servizio UltraFibra 1 Giga per navigare in Internet a banda ultralarga con tecnologia Fiber to the Home (FTTH).

Inoltre, con UltraFibra a 1 Giga, il servizio WOW FI sarà ancora più potente. Quasi 100.000 sono i punti di accesso wi-fi in città, con ancora più banda condivisa tra la community dei clienti che potranno navigare anche fuori casa senza costi aggiuntivi sfruttando in totale sicurezza i punti di accesso wi-fi della Community in oltre 800 città italiane. Ogni settimana nella sola Milano si connettono oltre 20.000 persone in WOW FI, di cui il 70% sono residenti e il 30% provengono da comuni limitrofi o altre città.

Fastweb ha attivato i primi clienti con connessione a 1 Giga a dicembre dello scorso anno in zona Garibaldi a Milano e sta lavorando per renderla disponibile in tutte le zone della città. Entro aprile, già il 50% delle abitazioni e degli uffici potranno navigare a velocità fino a 1 Gbps ed entro l’estate tutta la città.

“Fastweb è nata a Milano 18 anni fa ed è da qui che parte il nostro piano nazionale per offrire velocità a 1 Giga in 30 città italiane” ha dichiarato Federico Ciccone, Chief of Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. “Fastweb vuole accompagnare le famiglie e le aziende milanesi nella loro trasformazione digitale, offrendo il miglior servizio disponibile su ogni tecnologia e abilitando nuovi modi di comunicare e nuovi modelli di business. La disponibilità di connessioni ultrapotenti stimola la crescita di nuove forme di imprenditoria digitale e fa di Milano un punto di attrazione per le nuove professioni digitali”.