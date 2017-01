Nokia non sta tornando sul mercato solo con alcuni smartphone Android, ma a quanto pare si prepara a sfornare anche un tablet un po’ particolare, visto che si parla di un device con display da ben 18,4’’ con risoluzione di 2560×1440 pixel. La scheda tecnica di questo tablet è apparsa su GFXBench e sembra che il dispositivo sia davvero vicino all’uscita sul mercato.

Le dimensioni enormi del display fanno pensare, come utenza di riferimento, a professionisti o comunque a un utilizzo poco orientato al mercato consumer, visto anche il peso che non sarà certamente basso. Il tablet, ancora senza un nome, monterà Android 7.0 Nougat e potrà contare sulle prestazioni top di gamma assicurate dallo Snapdragon 835 octa-core con clock fino a 2.2 GHz.

Ci saranno poi 4 GB di RAM, 64 GB di storage (espandibili tramite microSD) e una GPU Adreno 540, ma nella scheda tecnica di GFXBench si fa riferimento anche a due fotocamere, entrambe da 12 Megapixel e in grado di registrate video in 4K. Non mancheranno inoltre un modulo LTE 4G, Bluetooth 4.2, NFC e GPS.

Per ora i dettagli si fermano qui. Non si tratterà certamente di un dispositivo economico e resta anche da vedere il peso effettivo, ma per un utilizzo prettamente multimediale questo nuovo tablet targato Nokia potrebbe interessare a molti, viste anche le eccellenti prestazioni promesse dallo Snapdragon 835.