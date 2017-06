Alla WWDC di ieri Apple ha presentato il nuovo iPad Pro da 10,5’’, di cui si parlava ormai da diverso tempo. Cupertino ha mantenuto le promesse, presentando un tablet top di gamma con cornici molto sottili (20% di area schermo in più rispetto alla versione da 9,7’’) e un display completamente rinnovato.

Nuovo filtro antiriflesso, una luminosità di picco di 600 nits, riproduzione dei video in HDR e ProMotion, nuova feature che permette di raddoppiare la frequenza di aggiornamento dello schermo da 60 Hz a 120 Hz.

Sotto il cofano troviamo il nuovo processore A10X Fusion, un SoC con CPU a 6 core (tre ad alte prestazioni e tre ad alta efficienza) e GPU da 12 core. Come prestazioni Apple parla di un aumento del 30% a livello di CPU e del 40% a livello di GPU rispetto all’A9X. La fotocamera posteriore da 12 Megapixel (stabilizzata otticamente) è la stessa di iPhone 7, mentre quella anteriore è una iSight da 7 Megapixel.

IPad Pro da 10,5” è già prenotabile da oggi sul sito di Apple con le prime consegne attese per la prossima settimana. Si parte da 739 euro per il modello base Wi-Fi da 64 GB (899 euro per quello LTE), mentre il modello da 256 GB costa 839/999 euro (Wi-Fi/LTE).

Infine c’è la versione da 512 GB, disponibile a 1059 euro per il modello solo Wi-Fi e a 1219 euro per quello anche LTE. Per gli accessori rimangono confermati i 109 euro per l’Apple Pencil e i 179 euro per la Smart Keyboard, disponibile anche con il layout italiano.

Novità anche per iPad Pro da 12,9’’, che guadagna il nuovo display con ProMotion e il processore A10X. In questo caso i prezzi partono da 909 euro per il modello Wi-Fi da 64 GB e arrivano fino a 1389 euro per quello LTE da 512 GB.