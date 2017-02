L’azienda finlandese HMD Oy Global, che ha acquisito i diritti di utilizzo del marchio Nokia per la produzione di smartphone, sta vincendo – e con largo anticipo – il premio per la più efficace campagna virale pre-evento legata al Mobile World Congress 2017, la più importante fiera della telefonia mobile che si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi.

Nell’ambiente c’era attesa per il lancio europeo di una nuova linea di smartphone Android a marchio Nokia, con l’introduzione di nuovi modelli nella fascia medio-bassa, ma in queste ore la notizia che sta rimbalzando sui siti di informazione ed è diventata istantaneamente virale sui social network è un’altra: HMD sarebbe in procinto di lanciare sul mercato una nuova versione del Nokia 3310, a 17 anni dalla sua introduzione.

Il Nokia 3310 è stato tra i telefoni più diffusi al mondo: nei cinque anni che è rimasto in commercio, ne sono stati venduti 136 milioni di esemplari. A decretarne il successo, un design piacevole e comodo da usare e tenere in tasca, grazie ai bordi arrotondati e all’assenza delle antenne esterne che all’epoca erano tipiche dei cellulari, a una lunga durata della batteria e a una costruzione così robusta da fargli meritare l’appellativo di “Nokia indistruttibile”. Con questo nome, il 3310 ha cominciato a diventare il protagonista un meme popolare su Internet nel 2011 (quindi sei anni dopo l’uscita di produzione), facendo leva sul confronto con la fragilità degli schermi degli smartphone moderni, e su una sempre efficace “operazione nostalgia”, che ha sempre molta presa in rete.

Ancora oggi sono in circolazione numerosi esemplari funzionanti di Nokia 3310, grazie al fatto – più unico che raro per un telefono cellulare che è quasi maggiorenne – è ancora possibile acquistare batterie, auricolari e alimentatori compatibili, gli unici elementi deteriorabili nel tempo.

Ancora non sono ben chiare le caratteristiche di questo modello. Il sito Venturebeat, che tra i primi ha raccolto la notizia, parla di un modello che rappresenterà “un omaggio” al 3310, quindi potrebbe trattarsi di uno smartphone con caratteristiche moderne (connessione internet veloce, app e fotocamera) in una scocca che richiama il design del modello originale. In questo caso si perderebbe un’altra delle doti mirabolanti del Nokia indistruttibile, e cioè la lunghissima durata della batteria, che poteva alimentare questo muletto per giorni e giorni senza bisogno di ricarica.

Sia quel che sia, come dicevamo all’inizio, HMD Oy Global ha già ottenuto una enorme vittoria: ha saputo cavalcare un meme di internet per avere una visibilità incredibile in vista del lancio della nuova gamma Android sul mercato europeo.

