Ieri, nel corso della prima giornata del Mobile World Congress, è andato in scena l’evento Huawei nel quale sono stati presentati quattro nuovi dispositivi, ovvero due nuovi smartphone P10 e due nuovi smartwatch con Android Wear 2.0.

Huawei P10 e P10 Plus, disponibili in Italia a marzo con già Android 7.0 Nougat a bordo, hanno il non facile compito di ripetere il successo dei precedenti P9 e P9 Plus e montano, rispettivamente, un display IPS-NEO LCD protetto da un Gorilla Glass 5 con diagonale da 5.1″ e risoluzione Full HD, e uno schermo da 5.5″ con risoluzione di 2560×1440 pixel. Entrambi si affidano al potente SoC Kirin 960 octa-core, mentre a cambiare sono i tagli di RAM e storage.

Il Huawei P10 è infatti disponibile con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre per il P10 Plus si potrà scegliere tra questa stessa configurazione o per quella con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (in tutti e due i casi comunque è disponibile uno slot micro-SD). Tutti e due gli smartphone godono della certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere, mentre come batterie il P10 integra un modulo da 3200 mAh e il P10 Plus uno da 3750 mAh.

Molto importante il comparto fotografico, grazie al doppio modulo posteriore realizzato in collaborazione con Leica e formato da un sensore principale da 12 MegaPixel f/1.8 con stabilizzatore ottico e da uno secondario da 20 Megapixel che scatta unicamente in bianco e nero.

Il P10 Plus vanta in più la connettività 4.5G (un primato assoluto), mentre entrambi gli smartphone offrono una porta USB Type-C, chip NFC, supporto Dual SIM e sistema di ricarica rapida. Per quanto riguarda invece i prezzi, il Huawei P10 sarà disponibile a 649 Euro, mentre il P10 costerà 699 Euro per la versione 4/64GB e 799 Euro per quella da 6/128GB.

Un po’ a sorpresa Huawei, nonostante i rumor dei giorni precedenti, ha presentato anche la seconda generazione di Huawei Watch, che anche in questo caso sarà disponibile a marzo in due modelli, entrambi con sistema operativo Android Wear 2.0.

Ad accomunare il Huawei Watch 2 Sport e Classic sono il display circolare da 1.2″ con risoluzione di 390×390 pixel, il vetro protettivo Gorilla Glass 3, il processore Qualcomm’s Snapdragon Wear 2100, la batteria da 420mAh, i 4GB di storage interno per musica e file, i 768MB di memoria RAM, la certificazione IP68 e la connettività affidata a GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth e, solo per il modello Sport, anche LTE.

Il prezzo del Huawei Watch 2 sport sarà di 329 euro per la versione solo Wi-Fi e 379 euro per quella LTE, mentre il modello Classic, caratterizzato da un look più elegante e meno sportivo e da un cinturino in pelle, costerà 399 euro.