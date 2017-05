Dopo i primi rumor di aprile e dopo che al Mobile World Congress di Barcellona Nokia aveva svelato i modelli 3310, 6, 5 e 3, oggi torniamo a parlare del Nokia 9, il top di gamma con il quale il celebre marchio finlandese si prepara a tornare nel mercato degli smartphone di fascia alta, trattandosi di un dispositivo che sarà venduto a circa 750 euro (ancora da scoprire comunque la data di uscita e il prezzo esatto).

Se l’estetica rimane ancora misteriosa, ormai le specifiche tecniche sono state confermate e ci consegnano uno smartphone molto potente seppur privo di elementi davvero innovativi o caratterizzanti. Il Nokia 9 avrà un display QHD da 5,3’’ con una densità di 557 ppi, luminosità di picco di 530 nits e una modalità Always On del display in stile Galaxy S7-S8.

A muovere il tutto sarà il potente SoC Snapdragon 835, accompagnato da 4 GB di RAM e da 64 GB di spazio di archiviazione. Troviamo poi l’ormai immancabile connettore USB Type-C, il mini jack per le cuffie e una doppia fotocamera posteriore da 13 MP (a colori e monocromatica) con flash dual LED e sensore per l’autofocus a laser. A bordo il Nokia 9 avrà Android Nougat in versione 7.1.1 e il launcher visto nelle prime immagini sembra molto simile a quello del Google Pixel.

In più sono comparsi online i primi benchmark, che testimoniano l’assoluta validità di questo smartphone a livello di prestazioni. Con Geekbench 3.4.1 for Android AArch64 il Nokia 9 ha raggiunto direttamente il primo posto in classifica superando altri top di gamma di primissimo piano come il Galaxy S8, lo Xiaomi Mi6 e il Sony Xperia XZ Premium, con un punteggio di 2255 punti per il test single-core e 7770 per il multi-core.