Gli specialisti di AnTuTu, la nota applicazione di benchmark per il mondo mobile, hanno pubblicato nelle scorse ore la classifica delle prestazioni degli smartphone per l’anno da poco conclusosi.

Come si sa, i benchmark rappresentano un indice di potenza pura e i risultati contano fino a un certo punto quando si considera l’usabilità giornaliera di uno smartphone (a contare molto infatti è anche l’ottimizzazione del software), ma sono comunque importanti per stabilire quali device esprimono i punteggi più alti grazie alle prestazioni di CPU, GPU e RAM.

Nel 2016 lo smartphone ad aver fatto segnare il punteggio AnTuTu più elevato è stato iPhone 7 Plus con ben 181.316 punti, seguito da iPhone 7 (172.001 punti) e da OnePlus 3T, il primo device Android della classifica che deve però accontentarsi di 163.013 punti.

Seguono altri modelli Android di fascia alta come il Moto Z di Motorola, il OnePlus 3, lo Xiaomi Mi 5s e l’Asus Zenfone 3, mentre due dei top di gamma più venduti in assoluto nel 2016 come i Samsung Galaxy S7/S7 Edge non compaiono nemmeno tra i primi dieci della classifica riservata ai soli device Android (lo stesso dicasi per altri marchi di primissimo piano come LG e Huawei).

Da notare comunque, sempre in ambito Android, che dalla terza posizione occupata dal Moto Z fino alla decima con il Google Pixel, le differenze di punteggio sono minime, a conferma di come le prestazioni dei due nuovi iPhone siano notevolmente più elevate dei migliori smartphone Android. Evidentemente il nuovo chip A10 dei due melafonini del 2016 è davvero quel “mostro” di potenza che un po’ tutti si aspettavano dopo la presentazione di Apple a settembre.

Al di fuori degli smartphone tra l’altro è sempre Apple a stracciare tutta la concorrenza, visto che l’iPad Pro da 12,9’’ ha totalizzato la bellezza di 194.338 punti.