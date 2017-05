Google vuole rendere più semplice e immediato rispondere alle email da smartphone tramite l’app di Gmail. La funzionalità Smart Reply, che permette di rispondere a un’email scegliendo tra alcune risposte generate automaticamente a seconda del messaggio grazie al machine learning, arriverà presto sulle app di Gmail per iOS e Android.

Google l’ha annunciato ieri nel corso di Google I/O 2017, spiegando che tramite Smart Reply l’utente potrà scegliere fra tre risposte suggerite dall’app e basate sul testo dell’email ricevuta. Un’idea effettivamente utile e che, se funzionasse a dovere, farebbe risparmiare tempo quando si è in movimento e si deve rispondere velocemente a un’email.

Smart Reply a dire il vero non è una novità assoluta visto che l’avevamo già conosciuta come feature all’interno di Inbox, l’app di Google alternativa a Gmail nella quale oggi il 12% delle risposte avviene proprio sfruttando Smart Reply.

Questa funzione è anche un ottimo banco di prova (e una vetrina) per mostrare le potenzialità del machine learning di Google, in grado di leggere il testo di un’email, capirlo e proporre appunto alcune risposte idonee. Inizialmente Smart Reply arriverà sulle app di Gmail per iOS e Android solo in lingua inglese, mentre nelle prossime settimane si aggiungerà il supporto per lo spagnolo e, successivamente, anche quello per altre lingue (speriamo che l’italiano non manchi).