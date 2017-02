Da oggi è possibile scaricare anche in Italia dal Play Store di Google Facebook Lite, l’app ufficiale di Facebook già utilizzata da 200 milioni di utenti in mezzo mondo che si pone come obiettivi una maggior leggerezza in termini di risorse hardware e un minor impatto sui consumi di dati e batteria.

Si sa infatti che l’app standard di Facebook per smartphone e tablet è tutt’altro che leggera e incide non poco sull’autonomia della batteria. Facebook Lite è stata sviluppata dalla grande F proprio per risolvere questi due problemi; la sua prima diffusione è infatti avvenuta in quei Paesi invia di sviluppo dove c’è una grande diffusione di device Android di fascia bassa e dove le reti mobile non sono proprio delle migliori.

Facebook Lite, che integra anche le chat di Messenger, funziona non a caso anche sotto copertura 2G, consuma meno e non necessita di un hardware particolare per funzionare, tanto che sono dati come compatibili praticamente tutti gli smartphone Android. Di contro non troviamo tutte le feature presenti nell’app tradizionale, ma si tratta di uno scotto inevitabile da pagare se si vuole avere qualcosa di più leggero e meno energivoro.

Facebook Lite, non ancora disponibile in versione iOS, potrebbe in effetti rivelarsi un’ottima alternativa per chi utilizza il social network blu in modo non assiduo o senza sfruttarne tutte le funzionalità, sebbene sul Play Store si possano trovare alternative di terze parti più o meno valide per utilizzare Facebook come nel caso di Maki Pro, Slim Social e Friendly for Facebook.