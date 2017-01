I telefoni Android a volte possono farci sentire bloccati su un’isola. Anche se il Play Store di Google è ricco di applicazioni di alto livello che ci aiutano a svolgere diversi compiti, a volte non è possibile trasferire i contenuti a un altro dispositivo. Ci sono alcuni Chromebook e tablet in grado di eseguire le app del Play Store, ma in generale i dispositivi Android non consentono di spostarsi da un’app mobile a una desktop senza soluzione di continuità.

Se guardate con invidia i vostri amici, utenti Apple, che possono spostarsi con facilità tra Mac, iPad e iPhone, sappiate che sono alcune applicazioni che consentono di muoversi tra lo smartphone Android e il PC con la stessa flessibilità offerta da iCloud.

Produttività

L’account Google è la chiave per sbloccare servizi essenziali come la posta elettronica e calendari sul telefono, ma include anche una grande suite di applicazioni gratuite per ufficio in grado di gestire tutto, dalle note a un foglio di calcolo. Inoltre è tutto cross-platform. Tutto ciò che si crea in Documenti, Fogli o Presentazioni può essere modificato su PC semplicemente accedendo al proprio account Google dal browser preferito. Con una varietà di modelli e potenti strumenti disponibili anche attraverso il web, le applicazioni di Google sono un ottimo modo per mantenere sincronizzato il proprio lavoro tra PC e smartphone.

Google Docs non è l’unica suite di produttività disponibile. Microsoft è stata lenta ad abbracciare il regno mobile con la sua veneranda suite di applicazioni, ma adesso la sua offerta è interessante. Con un abbonamento mensile o annuale a Office 365 è possibile avere Word, Excel e PowerPoint su tutti i propri dispositivi. E non sono solo applicazioni web (anche se funzionano molto bene). Microsoft permette di scaricare ciascuna delle applicazioni sul desktop e, una volta memorizzati i file in Microsoft OneDrive, vengono sincronizzati tutti i documenti tra telefono e PC. Le modifiche vengono aggiornate su tutti i dispositivi, ed è possibile condividere e collaborare con facilità.

Sicurezza

Smart Lock di Chrome salva tutte le password in tutti i dispositivi, consentendo di accedere rapidamente ad account, social media e vari siti, ovunque ci si trovi. Ma se si vuole accedere a tutti i propri dati personali, compresi quelli sensibili, è meglio rinforzare la sicurezza. Ci sono diverse app disponibili, tra le quali vi segnaliamo 1Password e Dashlane, che offrono componenti web e desktop che completano l’applicazione Android.

Come per gli altri gestori di password, la funzione primaria di 1Password è l’archiviazione sicura dei vostri dati di accesso, ma non è solo per i siti web. È possibile utilizzare la sua chiave digitale per memorizzare tutto quello a cui potrebbe essere necessario accedere, compresi chiavi di ripristino di account, codici di allarme, risposte a domande di sicurezza e numeri di passaporto, e accedervi in modo sicuro via web o tramite un’applicazione desktop nativa di 1Password. L’applicazione costa circa 5 dollari al mese o 35 dollari all’anno, ma vale la pena spendere qualcosa per avere la possibilità di accedere o bloccare i propri dati privati ovunque ci si trovi.

Altrettanto sicura è Dashlane, che offre una applicazione di riconoscimento impronte digitali certificata Android, client nativi Windows e Mac, e un’app web che richiede un codice di sicurezza inviato via e-mail in aggiunta alla password. L’interfaccia dell’app web non è bella come quella di 1Password, ma è un dettaglio poco importante quando si ha a che fare con crittografia di sicurezza AES-256, cambio automatico password e un portafoglio digitale dedicato. Come 1Password, la piena esperienza cross-platform costa 40 dollari l’anno, ma ne vale la pena.

Task managing

Google Calendar è un ottimo strumento cross-platform, ma se si vuole avere più di controllo su eventi e promemoria consigliamo Todoist. Con applicazioni native su ogni piattaforma (e una componente web molto bella), Todoist offre filtri personalizzati, avvisi posizione, allegati e monitoraggio della produttività che consentono di ordinare e affrontare in modo organizzato le cose da fare.

Per minimalisti, c’è il tandem Any.do e Cal, che utilizza un’interfaccia essenziale e focalizza l’attenzione dell’utente sulle cose che deve fare. Non ci sono applicazioni native Windows o Mac, ma accedendo a Any.Do dal web è possibile creare eventi, promemoria e programmazioni con la semplicità tipica delle applicazioni Android. E anche se non si potrà godere di un’elegante interfaccia su PC, attraverso Cal tutte le voci vengono sincronizzate sul web e le due applicazioni mobili, in modo da avere tutto sotto controllo.

Prendere appunti

A parte gli editor full-optional come Word o Google Docs, la maggior parte delle migliori app di scrittura disponibili sul Google Play Store non hanno un corrispondente PC o web. Tuttavia, Google offre un ottimo modo per prendere appunti tramite la sua app Keep. Disponibile per qualsiasi browser, Keep utilizza l’account Google dell’utente per sincronizzare le note e si integra bene anche con Google Now e Google Assistant, permettendo di prendere appunti anche quando le mani non si hanno le mani libere.

Inoltre, se si dispone di un account Dropbox, qualsiasi editor di testo può servire da supporto cross-platform a due delle migliori applicazioni di scrittura del Play Store: Jotterpad e iA Writer. Entrambe utilizzano Dropbox come motore opzionale di sincronizzazione, e permettono di aprire e modificare i file utilizzando Blocco note su PC o TextEdit su Mac.

Per una esperienza di livello più alto si può utilizzare Evernote. Disponibile per Windows, Mac e Android, Evernote offre un eccellente motore di sincronizzazione (anche nella sua versione gratuita), che permette di memorizzare note e clip sul proprio cellulare Android e averle a portata di mano sul PC.

Infine c’è Microsoft OneNote. Pensata più per gli utenti business che consumer, l’applicazione cross-platform e client web consente di “catturare” le idee sul nascere e collaborare con altri. Se si desidera prendere appunti o digitare i propri pensieri, OneNote si adatta alle preferenze dell’utente, attivando la sincronizzazione su tutte le versioni, anche se non si dispone di un account Office 365. L’app è gratuita, ma, integrandosi molto bene con l’intera suite di applicazioni Office, con l’abbonamento a Office 365 si ottengono ulteriori vantaggi dall’applicazione.