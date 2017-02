Google ha lanciato Progressive Web App, una nuova funzione per Chrome che permette di fruire dei vantaggi di app native senza scaricare niente dal Google Play Store. Il concetto è stato introdotto nel 2015, ma solo ora è disponibile nella versione beta di Chrome per Android. Il funzionamento è semplice: quando visita una Progressive Web App, l’utente sarà in grado di salvarla sulla propria schermata iniziale senza necessità di download. L’app comparirà nella lista di tutto il resto che è stato scaricato dal Play Store e funzionerà esattamente come se fosse una applicazione nativa, con le stesse impostazioni, notifiche e opzioni di abbonamento.

Tecnicamente queste app non vengono nemmeno eseguite in Chrome. Una volta installato, Progressive Web App viene lanciato indipendentemente dal browser e funziona anche quando non c’è una connessione a Internet. Gli aggiornamenti vengono eseguiti in background, sono scalabili a ogni schermo e, cosa più importante, l’utente non percepisce la differenza rispetto all’applicazione nativa. Le Progressive Web App “si caricano velocemente, anche su reti poco stabili, inviano le notifiche rilevanti, hanno un’icona nella schermata iniziale e permettono il massimo livello di esperienza a schermo intero”, ha dichiarato Google.

Questo potrebbe essere il futuro del mobile: le applicazioni per Android stanno cambiando. Un paio di settimane fa, Google ha cominciato a testare le sue nuove Instant App, che consentono agli utenti di interagire con le app senza bisogno di scaricarle dal Play Store, ma Progressive Web App porta questo concetto un passo avanti. Non solo elimina completamente l’intermediazione del Play Store, ma permette agli sviluppatori di creare potenti applicazioni direttamente in Chrome e distribuirle rapidamente senza necessità di download e aggiornamenti o problemi di compatibilità. Le applicazioni native finora hanno funzionato bene (e probabilmente sarà così ancora per anni), ma Google sta già pensando a una nuova generazione di app guardando a un futuro in cui tutto è istantaneo e connesso.