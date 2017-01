Akamai ha reso noto il nuovo report sulla velocità internet mondiale relativo al terzo trimestre 2016, con l’analisi dei dati relativi all’Italia che evidenzia, per quanto riguarda le connessioni fisse, una situazione in bianco e nero. Peggio di noi infatti, per la velocità di picco (38,9 Mbps), troviamo solo la Grecia e Cipro, che occupano le ultime due posizioni a livello europeo.

Per la velocità media la situazione non cambia molto, dal momento che l’Italia si ferma in quart’ultima posizione in Europa con un valore di 8,2 Mbps (54° posto nel mondo). La velocità media del nostro Paese è inferiore alla metà di quella registrata in nazioni anche geograficamente vicine, con la Svizzera che ad esempio vanta un valore di 18,4 Mbps.

Nonostante ciò è comunque importante sottolineare la crescita rispetto ai 12 mesi precedenti. Per la velocità di picco si parla di un aumento del 29% (78° posto a livello mondiale), mentre per la velocità media l’incremento è stato del 26%. Ciò fa emergere una situazione in miglioramento, dovuta agli investimenti realizzati dallo stato e dagli operatori che offrono connessioni sempre più veloci.

Vodafone: velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download

TIM: velocità massima di 300 Mega in download

Fastweb: velocità massima di 200 Mega in download

Infostrada e Tiscali: velocità massima di 100 Mega in download

A livello globale invece la classifica della velocità di picco è dominata da Singapore, Hong Kong, Sud Corea ed Indonesia, che ricoprono le prime quattro posizioni con un range di valori che va dai 162 Mbps ai 99,3 Mbps. L’unica nazione europea che rientra nella top ten è la Romania, con una velocità di picco di 85 Mbps.

La classifica della velocità media globale lascia invece maggiore spazio alle nazioni europee. I primi due posti sono occupati da Sud Corea ed Hong Kong, ma già al terzo posto troviamo la Norvegia, seguita da Svezia e Svizzera rispettivamente in quarta e quinta posizione, poi Finlandia, Paesi Bassi e Lettonia all’8°, 9° e 10° posto.

Le velocità internet medie riportate dalle nazioni europee, con valori compresi fra i 20 Mbps della Norvegia ed i 16,9 Mbps della Lettonia, non si discostano molto dal valore massimo di Sud Corea ed Hong Kong, pari rispettivamente a 26,3 Mbps e 20,1 Mbps.

Infine i valori medi globali riportati dalle due classifiche sono di 37,2 Mbps per la velocità di picco e di 6,3 Mbps per la velocità media, in crescita rispettivamente del 16% e del 21% rispetto allo scorso anno.